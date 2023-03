Aija Salosta Mielenterveyspoolin ensimmäinen pääsihteeri

Aija Salolla on vahva kokemus vaikuttamistyöstä Suomessa ja kansainvälisesti. Hän siirtyi Mielenterveyspooliin Ihmisoikeusliitosta, jossa hän työskenteli ihmisoikeuksien asiantuntijana erityisesti taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien parissa. Salon erityisasiantuntemusta ovat yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet.

Salo on toiminut aiemmin pääsihteerinä Seta ry:ssä ja Naisasialiitto Unionissa, yhdenvertaisuusvaltuutetun ylitarkastajana sekä politiikka-asiantuntijana sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjärjestöjen kattojärjestössä ILGA-Euroopassa Brysselissä.

Salon mukaan tulevan hallituksen on toteutettava kunnianhimoista ja johdonmukaista mielenterveyspolitiikkaa.

“Palveluihin pääsyä on helpotettava unohtamatta ennaltaehkäisyä ja kokonaisvaltaista mielenterveyden edistämistä. Terapiatakuu on toteutettava ja psykoterapeuttikoulutus muutettava maksuttomaksi. Nuorten mielenterveyskriisi vaatii ratkaisuja sekä akuuttiin hätään että nuorten tulevaisuudenuskon turvaamiseksi”, Salo toteaa.

Mielenterveydessä on kyse perus- ja ihmisoikeuksista

Aija Salo muistuttaa, että kaikki politiikka vaikuttaa mielenterveyteen.

“Mielenterveyteen liittyy monia perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä, kuten syrjintää ja häpeäleimaa. Niitä on vähennettävä tehokkaasti kaikilla elämänalueilla. Mielenterveyspalveluissa on lisättävä ymmärrystä esimerkiksi vähemmistöstressin ja rasismin vaikutuksista. Vakavia psyykkisiä sairauksia sairastavien perusoikeuksien toteutuminen on varmistettava”, Salo sanoo.

Myös riittävällä toimeentulolla on yhteys mielen hyvinvointiin.

“Julkisen talouden säästöjä tulee leikkausten sijaan hakea laadukkailla ja vaikuttavilla palveluilla, jotka vahvistavat mielenterveyttä”, Salo vaatii. “Lisäksi köyhyyden mielenterveysvaikutukset on otettava huomioon sosiaaliturvauudistuksessa.”

Mielenterveystyöhön riittävät resurssit

“Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma sisältävät hyviä toimenpiteitä mielen hyvinvoinnin ja mielenterveysoikeuksien vahvistamiseksi sekä rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Niiden toimeenpanoon on osoitettava riittävät resurssit”, Salo muistuttaa.

Pääsihteeri johtaa Mielenterveyspoolin vaikuttamistyötä. Osana tehtäviään hän koordinoi eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan toimintaa.

Mielenterveyspooli on 32 mielenterveysalan kansalaisjärjestön verkosto. Se vaikuttaa yhteiskunnassa mielen hyvinvoinnin, mielenterveyspolitiikan ja mielenterveyspalveluiden parantamiseksi.