Aikataulumuutoksia Weekend Festivaliin

Indie-poppia esittävä laulaja-lauluntekijä Boy Pablo on valitettavasti joutunut perumaan esiintymisensä. ”Sairauden vuoksi Boy Pablo on valitettavasti joutunut perumaan festivaaliesiintymisensä tänä viikonloppuna. Pablo ei haluaisi mitään muuta enemmän kuin soittaa kyseiset keikat, nyt kun kesäfestivaalit palaavat täydellä voimalla, mutta hänen on noudatettava lääkärin määräyksiä ja levättävä toipuakseen. Kiitämme ymmärryksestä", kertoo artistin tiedotus. Boy Pablon oli määrä esiintyä festivaalilla perjantaina 1.7.22. klo 19.30 telttalavalla.

Boy Pablon korvaa kotimainen KUUMAA. Vuonna 2016 perustetun suomenkielistä popmusiikkia esittävän yhtyeen suurimpia hittejä ovat ”Oo vielä sekunnin mun" ja "Rakastaja”.

Lisäksi päälavalla perjantaina klo 23.00 esiintyvä yhdysvaltalainen rap-duo Rae Sremmurd ilmoittaa valitettavasta muutoksesta: ”Odottamattomien matkustusongelmien vuoksi Jxmmi ei pääse Swaen mukaan Weekend Festivalille. Swae on valmiina ottamaan lavan haltuun suurimmilla Rae Sremmurd -hiteillä”, kertoo duon tiedotus.

Jo aiemmin tiedotetun brittiläisduon A1 X J1:n peruuntumisen korvaa Yeboyah, joka esiintyy telttalavalla klo 17.30. ”Valitettavien ja yllättävien matkustusongelmien vuoksi A1 x J1 ei pääse esiintymään Weekend Festivaleilla tänä vuonna. Odotimme keikkaa paljon ja toivottavasti pääsemme vielä esiintymään Suomessa tulevaisuudessa” duon tiedotuksesta kerrotaan.

Weekend Festivaliin kiinnitetty Lil Tjay joutui viime viikolla ampumävälikohtauksen uhriksi eikä pääse valitettavasti esiintymään Weekend Festivaliin. ”Lil Tjayhin kohdistuneen tapahtuman vuoksi hän ei valitettavasti pääse Weekend Festivalille tänä vuonna. Toivomme kaikki hänen paranevan pian ja ajatukset ovat hänen perheensä ja läheistensä luona”, kertoo artistin tiedotus. Korvaaja Lil Tjaylle ilmoitetaan mahdollisimman pian. Räppärin oli tarkoitus esiintyä päälavalla sunnuntaina klo 19.30.

”Perumiset ovat aina festarijärjestäjälle myös tosi ikäviä. Teemme aina kaikkemme, jotta viikonloppu on onnistunut - niin kävijöille kuin artisteille. Emme koskaan halua negatiivisuutta vaan teemme tätä hommaa positiivisuuden kautta. Etenkin tässä maailmantilanteessa, haluamme tarjota kävijöille hyvää fiilistä ja iloa”, kertoo Weekend Festivalin promoottori Hardi Loog.

Weekend Festivalin kymmenvuotisjuhla starttaa huomenna perjantaina 1.7.22. Festivaalin lavoilla muun muassa David Guetta, Stormzy, DJ Snake ja Tove Lo. VIP-liput on loppuunmyyty, muita lipputyyppejä vielä saatavilla. Weekend Festivalin tarkempi aikataulu löytyy osoitteesta wknd.fi.