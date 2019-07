Aina lapsilähtöistä toimintaa tarjolla - Lapinjärvellä tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta ympäri vuorokauden ja vuoden

Peikkolaakson päiväkodissa Lapinjärvellä halutaan tarjota lapsille mielekästä laadukasta varhaiskasvatusta ympäri vuoden ja vuorokauden.

Lapinjärven Peikkolaakson päiväkodilta kuuluu leikin riemu jo kauas, vaikka on heinäkuu. Peikkolaakson päiväkodissa halutaan tarjota lapsille mielekästä laadukasta varhaiskasvatusta ympäri vuoden ja vuorokauden.

Ammattikasvattajien ilo näkyy, kun avaa päiväkodin portit. He ovat mukana lasten leikeissä ja mahdollistavat lapsille monipuolista toimintaa myös kesällä.

”Vilkas heinäkuu on täynnä seikkailua”



”Heinäkuu ei ole enää se yleisin tai ainoa kesälomakuukausi – se näkyy myös meillä.”, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Kati Tähti iloisena ja jatkaa ”Tämän vuoden heinäkuu on ollut meillä vilkas. Meillä on auki yksi suomenkielinen ryhmä sekä yksi ruotsinkielinen ryhmä. Tarjoamme myös heinäkuussa hoitoa ympäri vuorokauden sitä tarvitseville.”

Heinäkuu ei ole lomakuukausi varhaiskasvatuksessa, vaan yksi 12 työkuukaudesta, jona tarjotaan lapsille ja perheille laadukasta kaksikielistä varhaiskasvatusta. Siitä kiittävät sekä lapset että lasten perheet.

Varhaiskasvatusryhmiä on Peikkolaakson päiväkodissa 5 – kolme suomenkielistä ja 2 ruotsinkielistä ryhmää. Nyt heinäkuussa ryhmiä on yhdistetty ja rikottu ryhmärajoja. Ryhmissä on sisarusryhmän tyylisesti kaiken ikäisiä lapsia.

”Lapset ovat tästä heinäkuun toiminnasta innoissaan. Heillä on mahdollisuus erilaisiin leikkihetkiin ja eri leikkikavereihin.”, Kati Tähti avaa toiminnan monipuolisuutta. ”Pienet pääset mukaan isojen leikkeihin ja isot pääsevät hoivaamaan pienempiä.”

Erilaisia herkkuja arkeen

Heinäkuussa mennään lasten ja sään ehdoilla Peikkolaakson päiväkodin toiminnassa. Parasta heinäkuun varhaiskasvatustoiminnassa on hetkessä eläminen lapsia kuunnellen.

”Eräs lapsi toivoi aamulla päiväkotiin tullessaan maalaamista. Silloinpa otimme maalaustarvikkeet esille ja maalasimme monin eri tavoin. Voi sitä riemua. Heinäkuussa nämä lasten toiveet pystytään yleensä toteuttamaan jo saman päivän toimintana.”, iloitsee Peikkolaakson päiväkodin henkilökunta.

Tänä kesänä Peikkolaaksossa on retkeilty metsään, rannalle ja ostamaan jäätelöä.

”Varhaiskasvatuksen heinäkuu ei ole lapsille tylsä vaihtoehto, vaan täynnä seikkailua ja erilaisia kokemuksia.”, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Tähti.

Vuorohoidossa lapset pääsevät vaikuttamaan toimintaan



Lapinjärven kunnassa varhaiskasvatuksen laatu ja monipuolisuus on muuttovaltti. Varhaiskasvatuksen jonoja ei ole ja hoitoajat ovat joustavammat kuin monissa isoissa kunnissa.

”Muutimme Lapinjärvelle ja viikkoa myöhemmin meillä oli lapsille päivähoitopaikat.”, kertoo kahden Peikkolaakson päiväkodin lapsen äiti. ”Teen vuorotöitä ja on suuri helpotus, etten joudu viemään lapsia kauas hoitoon – tai aina jollekin eri hoitajalle.”

Peikkolaakson päiväkodissa vuorohoitoa järjestetään ympäri vuorokauden perheiden tarpeiden mukaan. Iltahoidosta voi hakea lapsia klo 22 asti, mutta hakuaika on neuvoteltavissa.

Iltahoitoon kuuluu päivällinen, leikkiaikaa, ulkoilua ja iltapala. Iltapalan jälkeen pääsee jo nukkumaan, jos väsyttää.

Lapinjärvellä vuorohoidon arvokas jalokivi ovat sitoutuneet työntekijät. Vuorohoitoa tekee 3 työntekijää, jotka tulevat lapsille tutuiksi. Kohtaamiselle on aina aikaa.

”Haluamme tehdä vuorohoidostakin monipuolista ja laadukasta”, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Kati Tähti ja jatkaa, ”Lapset saavat valita omia leikkejään ja iltahoidossa aikuisilla on kohtaamiseen ja leikkiin osallistumiseen aikaa sekä tilaa.”

Lapinjärvellä varhaiskasvatusta tehdään täydellä sydämellä.