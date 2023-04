Aino Acktén huvilassa alkaa korjaustyö

Korjauksilla käynnistään työ, jolla Aino Acktén huvila saadaan kesäkäyttöön.

Korjaus on suunniteltu huvilan ja sen ympäristön suojeluarvot huomioiden. Työt aloitetaan rakennuksen säilymisen turvaavista korjauksista.

Korjauksissa uusitaan ensin huvilan talotekniset asennukset ja parannetaan painovoimaista ilmanvaihtoa. Lisäksi korjataan rakenteiden vaurioituneita osia ja vesikatto sekä uusitaan kosteusvaurioituneita pinta- ja rakennekerroksia.

Huvilasta on tehty useita kuntotutkimuksia. Töiden edetessä avataan rakenteita, minkä myötä tarvittavien korjausten lopullinen laajuus tarkentuu.

Työmaa käynnistyy huhtikuussa

Työmaa perustetaan huhtikuun lopussa 2023. Huvilan läheiset polut ja nurmialue aidataan, ja ne ovat työmaan käytössä. Puiston kautta tulee kulkemaan jonkin verran työmaan edellyttämää liikennettä. Työt toteuttaa Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Hankesuunnitelma hyväksyttiin tänään

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi Aino Acktén huvilan teknisen peruskorjauksen hankesuunnitelman tänään 20. huhtikuuta. Korjauksiin varataan 2,5 miljoonaa euroa.

Huvilan kunnostus kiinnostaa kaupunkilaisia, ja korjaushanke sai rahoitusta kaupungin osallistuvan budjetoinnin varoista OmaStadi-äänestyksen kautta.

Rakennukseen ennakoidaan jäävän myös tuleville vuosille korjattavaa, esimerkiksi sisäseinien pintojen entisöinti ja ulkoseinien maalaus.

Aino Acktén huvila on valmistunut vuonna 1877, ja se on suojeltu asemakaavalla. Arkkitehti Theodor Decker suunnitteli kaksikerroksisen uusrenessanssityylisen puuhuvilan kesäkäyttöön. Huvila sijaitsee LaajasalossaTullisaaren puistossa, joka on kulttuurihistoriallisesti, puutarhataiteellisesti ja maisemakuvallisesti arvokas puisto. Kaupunki omistaa rakennuksen.