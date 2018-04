Ainutlaatuinen näyttely Tyrvään Pappilassa – Before and After kuvaa Osmo Rauhalan taiteellista matkaa ennen ja jälkeen Pyhän Olavin kirkon maalaustyötä

Täydelliseltä rapistumiselta pelastettu, lähes satavuotias Tyrvään Pappila katsoo kohti ensimmäistä kesäänsä tapahtumatalona. Ohjelmistossa on tapahtumia, joita ei voi kokea missään muualla maailmassa – niistä merkittävimpänä nykytaiteilija Osmo Rauhalan ainutlaatuinen näyttely Pappilan vanhassa kivinavetassa.

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko paloi tuhopolton seurauksena vuonna 1997. Jälleenrakennus kesti vuosia ja samassa yhteydessä myös kirkon sisäpintojen maalaukset uusittiin. Tyrvään Pappilan kesän 2018 näyttely esittelee Osmo Rauhalan taiteellista tuotantoa ennen ja jälkeen Pyhän Olavin kirkon maalaustyön.

Pala taidehistoriaa

Osmo Rauhala toteutti kirkon maalaukset yhdessä taiteilija Kuutti Lavosen kanssa. Rauhalan vastuulla olivat muun muassa kaikki alttarialueen paneelit sekä saarnastuolin kuvitus. Yhteensä maalattuja pintoja oli seitsemänkymmentä.

Vaativa ja pitkäksi venynyt projekti oli merkittävä rajapyykki taiteilijan uralla: kirkkotaiteessa esiintyneet teemat toistuivat näyttelyissä ja maalauksissa vielä pitkään Pyhän Olavin kirkon valmistumisen jälkeenkin. Työ jätti siis jälkensä sekä taiteilijaan, kirkkoon että taidehistoriaan.

Nähtävillä vain Tyrväällä



Ennen ja jälkeen - Before and After on uniikki katsaus Rauhalan tuotantoon vuosien varrelta. Esillä on tunnettuja maalauksia ja grafiikkaa sekä harvinaisia, ennen näkemättömiä luonnoksia Pyhän Olavin kirkon maalaustyön ajalta.

Aihepiirinsä lisäksi näyttely on ainutlaatuinen toisellakin tapaa: Osmo Rauhalan uraan mahtuneista kymmenistä yksityisnäyttelyistä valtaosa on järjestetty ulkomailla. Tänä kesänä Tyrvään Pappilan kivinavetta on ainoa paikka, jossa nykytaiteilijan teoksia on esillä.

Näyttely on avoinna 9.6.-5.8. tiistaista sunnuntaihin kello 11-18 ja se on maksuton.

--

Nykytaiteilija Osmo Rauhala

- Syntynyt vuonna 1957.

- Vuoden nuori taiteilija vuonna 1992.

- Valmistunut taiteilijaksi Suomen Taideakatemian koulusta ja opiskellut alaa myös Yhdysvalloissa.

- Kauppatieteiden maisteri.

- Asuu perheineen talvet New Yorkissa ja työskentelee ateljeessaan.

- Luomuviljelijä, joka viljelee kesät vanhaa kotitilaansa Nokian Siurossa.

- Ajankohtainen: Ennen ja jälkeen – Before and After -näyttely Tyrvään Pappilassa