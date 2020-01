Ainutlaatuinen nuorten TALO avasi ovensa Helsingissä

Nuorten TALO on avannut ovensa Helsingin Kalliossa Toisella linjalla. TALO on viiden helsinkiläisen evankelisluterilaisen seurakunnan yhteistyössä toteuttama ja se on avoinna arkisin.

TALOn aukioloajat ovat maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 16–21 ja keskiviikkoisin kello 16–18.30. TALOn toiminta on käyttäjien itsensä suunnittelemaa, Helsingin ev. lut. seurakuntien rahoittamaa ja moniammatillisen tiimin tukemaa.

Yhteistyössä ovat mukana Kallion, Lauttasaaren, Paavalin, Tuomiokirkkoseurakunnan ja Töölön seurakunnat. Yhdessä ne muodostavat Helsingin tuomiorovastikunnan.

Helsingissä TALOn elämä ja toiminta on ainutlaatuista: Tila on auki viitenä päivänä viikossa, ja sinne ovat tervetulleita kaikki nuoret. Sitä ei siis kohdisteta erityisesti millekään tietylle ryhmälle, vaan se on avoin kaikille 15–25-vuotiaille uskonnolliseen vakaumukseen, taustaan tai elämäntilanteeseen katsomatta.

Kohti turvallisempaa tilaa

TALOn tavoitteena on olla kaikille turvallinen tila. Lähtökohtana on, että jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä, ja jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi hyvin.

Koko TALOn toiminta-ajatus pohjautuu siihen, että käyttäjät ovat tilan omistajia ja aikuiset ammattilaiset toiminnan mahdollistajia. Nuoret ovat paitsi suunnitelleet tilan, he osallistuvat jatkuvasti myös sen kehittämiseen.

”Tavoitteena on, että helsinkiläisillä nuorilla olisi turvallinen paikka kehittää itseään ja omaa elämäänsä yhteisössä. Nuoristyönohjaat, papit ja diakoniatyöntekijät ovat TALOssa heitä varten”, kertoo TALOn toiminnanjohtaja, pappi Laura Huovinen.

TALOn toiminnan lähtökohta on diakoninen rinnalla kulkeminen: uskonnollista tai elämänkatsomuksellista vakaumusta ei kysellä tai edellytetä.

TALOssa järjestetään vapaan oleskelun lisäksi tapahtumia, konsertteja, koulutusta ja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi TALO tarjoaa nuorille opiskelutiloja, ruokaa, harrastusmahdollisuuksia ja keskusteluapua.

TALOn ensisijainen tehtävä on olla nuorille niin henkinen kuin fyysinenkin tila, jossa voi kasvaa hyvään elämään, tasapainoiseen aikuisuuteen ja turvalliseen vastuun kantoon omassa ympäristössä.

Käytännössä tämä tarkoittaa avointa toimintaa, isoskoulutusta, ihmissuhdekursseja, elämänhallinnan koulutusta, vaikuttamistyön varustamista, tieto- ja taitokoulutusta, työelämä- ja opiskeluverkostoja ja erilaisia yhteisöjä sekä tapahtuma- ja leiritoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Torstaisin koko yhteisö kokoontuu tekemään ruokaa ja syömään yhdessä.

Vuosi 2020 painottuu vaikuttamiseen

Tänä vuonna TALOn koulutuksen erityisenä painopisteenä on vaikuttamistyö: tavoitteena on vahvistaa nuorten kykyä vaikuttaa kirkon, yhteiskunnan ja globaalin maailman kysymyksissä tehokkaasti.

Vaikuttamistyön hanke nivoutuu Nuorten Parlamenttityöskentelyyn ja jatkuu koko kevään ajan seminaareilla, leireillä, vaikuttamistyön alustoilla ja päättäjien ja verkostojen kanssa yhteistyössä.

Lisätietoja: TALOn toiminnanjohtaja Laura Huovinen, laura.huovinen@evl.fi tai p. 050 464 5845, www.talolle.fi