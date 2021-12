Ainutlaatuinen tutkimus maaseutualueiden nuorten elämästä Pohjoismaissa

Ainutlaatuista yhteispohjoismaisesti rahoitettua projektia johtaa Jyväskylän yliopiston akatemiatutkija, sosiaali- ja kulttuurihistorian dosentti Kaisa Vehkalahti. Nelivuotisen Pohjoismaisten nuorten tulevaisuus maaseudulla: laadullinen pitkittäistutkimus neljässä Pohjoismaassa -hankkeen rahoitus on 900 000 euroa.

Kaikissa Pohjoismaissa on tyypillistä väestön ikääntyminen, palveluiden väheneminen ja pitkään jatkunut negatiivinen muuttoliike. Tutkimus selvittää erityisesti nuorten tulevaisuudensuunnitelmia ja kokemuksia kuuluvuudesta maaseudulle. Mukana on yhteensä 196 nuorta 10 erilaiselta harvaanasutulta alueelta.

Hankkeessa on partnereita Ruotsista (University of Umeå), Norjasta (NOVA Norwegian Social Research Institute, Oslo Metropolitan University), ja Tanskasta (VIVE Danish Center for Social Science Research). Tutkimus käynnistyy ensi vuoden puolella.

Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa on ainutkertainen, useiden suomalaisten ja ruotsalaisten säätiöiden yhteishankkeena toteuttama tutkimusohjelma, joka suuntautuu 2000-luvun suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Se sai kevään haussa 449 hakemusta, joista rahoitettaviksi valikoitui yksitoista hanketta. Ne käsittelevät ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita digitaalisesta terveydestä ja oikeustieteistä ilmasto- ja kulttuurintutkimukseen. Rahoitussumma on yhteensä noin 10,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Kaisa Vehkalahti, hankkeen johtaja, kaisa.r.vehkalahti@jyu.fi, p. +358-50466 0826

Lisätietoa rahoituksesta:

https://futurenordics.org/fi/uutiset/digitaalisesta-rajavalvonnasta-uusiin-varakkaisiin-eliitteihin-yksitoista-hanketta