”Äitiysneuvolakäynnit vähentyneet – Suomeen tarvitaan vauvatakuu”

Entinen lapsiasiavaltuutettu, Helsingin ensikodin toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila vetoaa päättäjiin, viranomaisiin ja kansalaisiin, että heräämme ymmärtämään tuhansien vauvojen hyvinvoinnin ja terveyden olevan vaarassa korona-ajasta johtuen.

– Havainnot palveluista ja tiedonkeruista osoittavat, että äitiysneuvolakäynnit ovat vähentyneet korona-aikana voimakkaasti. Ero on kuukausittain tuhansissa käynneissä, vaikka neuvolaväki tekee parhaillaan hartiavoimin töitä. Samalla joudutaan varautumaan mahdolliseen koronaepidemian voimistumiseen. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät raskaana olevat äidit jäävät nyt tavoittamatta, Kurttila toteaa.

Toiminnanjohtaja Kurttila vaatii, että raskaana olevien äitien hoitoon pääsy turvataan.

– Suomeen on saatava voimaan vauvatakuu, jossa valtio sitoutuu raskaana olevien äitien nopeaan hoitoon pääsyyn. Samalla neuvolakäynnit on palautettava normaaleiksi kasvokkaisiksi käynneiksi, vaikka koronaepidemia pahenisi nykyisestä. Mitä vaikeampaa on, sitä lähempänä on oltava. Mikäli perhe ei esimerkiksi koronapelosta johtuen halua liikkua kotoa, on neuvolakäynti tehtävä kotona tai leikkipuistoissa. Korona-ajasta pysyväksi merkiksi ovat jäämässä raskaana olevien äitien heitteille jätöstä vammautuneet vauvat. Tämä kehitys on pysäytettävä, Kurttila painottaa.

Vuoteen 2017 asti valtio kustansi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien äitien raskaudenaikaisen hoidon kolmen kuukauden ajalta edellyttäen, että kunta ei keskeytä hoitoa tämän jälkeen. Raskaudenaikainen subventio kannusti kuntia ohjaamaan äitejä kuntoutukseen mahdollisimman varhaisessa raskauden vaiheessa. Näin pystyttiin suojaamaan sikiön hyvinvointia ja ehkäisemään päihteistä syntyviä haittoja sekä mahdollistamaan varhaista vuorovaikutusta tukevan raskaudenaikaisen työskentelyn aloittaminen raskausaikana.

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä.

Helsingin ensikoti, Vauvan päivänä 2020