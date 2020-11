Ajankohtaista tietoa teiden kunnossapidosta Liikennetilannepalvelussa ja urakoitsijoiden somekanavilla, uutena mukana Liedon hoitourakka

Talven sääolosuhteet ovat vaihtelevia ja tienkäyttäjän on tärkeää osata varautua muuttuviin keliolosuhteisiin. Liikennetilannepalvelusta voi seurata kartalta mm. ajokeliä eri puolilla Suomea, tehtyjä talvikunnossapitotoimenpiteitä sekä ajantasaista liikennetilannetta. Lisäksi teiden hoidon urakoitsijoilla on käytössä myös omia sosiaalisen median viestintäkanavia, joiden avulla voi seurata, mitä ajankohtaista yksittäisellä urakka-alueella tapahtuu.

Liikennetilannepalvelu (tmfg.fi)

Hoitourakoitsijoiden somekanavia

Liedon hoitourakka v. 2020–2025: YIT Rakennus Oy

Facebook -sivut YIT - Liedon maanteiden hoitourakka 2020–2025

Salon hoitourakka v. 2019–2024: YIT Rakennus Oy

Facebook -sivut YIT - Salon maanteiden hoitourakka 2019–2024

Raision hoitourakka v. 2019–2024: Destia Oy

Urakalla oma Whats App -ryhmä, johon halukkaat tienkäyttäjät voivat liittyä

Kankaanpään hoitourakka v. 2019–2024: YIT Rakennus Oy

Facebook -sivut YIT - Kankaanpään maanteiden hoitourakka 2019–2024

Porin hoitourakka v. 2019–2024: Destia Oy

Urakalla oma Whats App -ryhmä, johon halukkaat tienkäyttäjät voivat liittyä

YIT:n urakoiden Facebook -sivuja voi seurata ilman rekisteröitymistä Facebookiin.

Ohjeet ja puhelinnumerot Destian urakoiden Whats app -ryhmiin liittymisestä Destian verkkosivuilla.

Urakka-alueet kartalla

Urakka-alueet eivät noudata kuntarajoja tms. Voit tarkistaa kartalta, mihin urakka-alueeseen tietty tie kuuluu. Karttaan on merkitty maatiet, joiden kunnossapito on ELY-keskuksen vastuulla. Kuntien katuverkon kunnossapidosta vastaavat kunnat ja yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat yksityistiekunnat.

Maantiet ja hoidon urakka-alueet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kartalla (arcgis.com)

Uudessa hoitourakoiden sopimusmallissa edellytetään urakoitsijalta säännöllistä viestintää tienkäyttäjille urakan ajankohtaisista asioista. Aiemmin tällaista vaatimusta ei ollut, vaan se on ollut urakoitsijan omassa harkinnassa. Uusi hoitourakoiden sopimusmalli otetaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2023 mennessä urakoiden uudelleen kilpailutusten myötä. Siksi kaikissa urakoissa ei ole vielä omaa viestintäkanavaa käytössä. Satakunnassa uusi urakkamalli on käytössä Porin ja Kankaanpään urakoissa. Varsinais-Suomessa se on käytössä Raision ja Salon urakoissa sekä uutena 1.10.2020 aloittaneessa Liedon urakassa.

Loput urakat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella (Merikarvian, Loimaan, Huittisten, Harjavallan ja Paimion urakat) siirtyvät uuteen malliin vaiheittain vuoteen 2023 mennessä.

Liedon maanteiden hoitourakka käynnistyi 1.10.2020 uudella hoitourakoiden sopimusmallilla

Liedon urakka-alueen urakoitsijana on YIT Rakennus Oy, joka hoiti urakka-alueen maanteitä myös edelliset 5 vuotta. ELY-keskukset ovat siirtymässä urakoiden kilpailutusten myötä vaiheittain uuteen maanteiden hoitourakkamalliin vuoteen 2023 mennessä. Tänä vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella uudella urakkamallilla alkoi Liedon hoitourakka. Uudessa hoitourakoiden sopimusmallissa painotetaan aiempaa enemmän mm. tienkäyttäjille viestimistä. Liedon urakassa on nyt otettu käyttöön uusi Facebook-sivu, jossa kerrotaan urakan ajankohtaisista hoitotöistä. Uusissa hoitourakoiden sopimuksissa korostetaan myös tilaajan ja urakoitsijan yhteistyötä. Etenkin urakan alkuvaiheessa yhteistyöllä voidaan varmistaa parhaat käytännöt esimerkiksi talvihoitoreittien suunnittelussa.

Uusien sopimusten myötä astuvat voimaan myös talvihoidon toimintalinjoihin tehdyt muutokset. Tiet sijoittuvat aiempaa pienemmällä liikennemäärällä korkeampaan talvihoitoluokkaan ja vähäliikenteisellä tieverkolla talvihoidon toimenpideajat lyhenevät hieman. Tavoitteena on myös parantaa aamuliikenteen olosuhteita, mutta viime kädessä sään muutosten ajankohta ratkaisee, miten hyvin tiet ehditään hoitamaan ennen aamuliikennettä.

Lisätietoa: Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600