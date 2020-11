Ajantasainen tieto tukee matkailualan toimijoita kriisissä

Benchmarking Alliance Nordic AB

Benchmarking Alliance on Pohjoismaiden ja Baltian johtavin matkailutrendien ja markkinatutkimusten tarjoaja. Trendipalvelut soveltuvat mm. majoitus- ravintola- kokous-, ohjelmapalvelu- ja kylpyläyrityksille päivittäisen liiketoiminnan ohjaamiseen ja myynnin ja markkinoinnin sekä markkinaosuuden mittaamiseen. HMMH Consulting Oy edustaa Benchmarking Alliance Nordic AB:n palveluita Suomessa. Benchmarking Alliance Nordic AB:n kotipaikka on Tukholma.



Hanna Lak / Toimitusjohtaja

Puh. 040 186 8409

Sähköposti: hanna.lak@hmmhconsulting.com

www.hmmhconsulting.com

HMMH Consulting Oy on matkailualan tiedolla johtamisen valmennuksiin ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Palveluihin kuuluvat mm. tuottojohtamisen, myynnin- ja markkinoinnin valmennukset, sekä matkailualan digitalisointiprojektit. Toimitusjohtaja Hanna Lak on Suomen johtavia matkailualan tiedolla johtamisen asiantuntijoita sekä yksi Visit Finland Akatemian valmentajista. HMMH Consulting Oy:n kotipaikka on Turku.