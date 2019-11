Akava: Aktiivimallin työllisyysvaikutukset jäänevät epäselviksi

Akava: Kilpailukieltosäännöksen muuttaminen myönteinen askel 14.10.2019 11:57:52 EEST | Tiedote

Akava pitää hyvänä, että työministeri Timo Harakka on päättänyt aloittaa kolmikantaisen lainvalmistelun kilpailukieltosäännöksen muuttamisesta. Työryhmän tehtävänä on valmistella korvausvelvollisuutta koskeva ehdotus. Akava on pitänyt pitkään esillä kilpailukieltosopimusten lisääntymisen työmarkkinoille aiheuttamia ongelmia.