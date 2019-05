Akava: Hallitusohjelmassa huomioitava työllisyyden kasvun hiipuminen

Työ- ja elinkeinoministeriö ennakoi tuoreessa ennusteessaan, että työllisyyden kasvu puolittuu sekä tänä että ensi vuonna. Akava Worksin työttömyyskatsaus totesi jo huhtikuussa, että korkeakoulutettujen työttömyyden lasku on pysähtynyt.

– Työmarkkinoiden käänne täytyy ottaa vakavasti hallitusohjelmaneuvotteluissa. Vähintään 75 prosentin työllisyysasteen tavoitteesta ei saa tinkiä, koska nimenomaan korkea työllisyys ja vahva talouskasvu ratkaisevat kykymme rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, sanoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

TEM:n mukaan kohtaanto-ongelmat, rakenteellinen työttömyys sekä väestön ikärakenteen muutokset ovat alkaneet rajoittaa työllisyyden kasvua. Työllisyyden paraneminen on nyt pelkästään palvelusektorin varassa.

– Puheet työvoimapulasta ovat aiempien nousukausien loppupuolella olleet varma merkki siitä, että työllisyyden paraneminen hidastuu ja työttömyyden pohja alkaa häämöttää, muistuttaa Sorjonen.

Uuden hallituksen ohjelman pitää tukea työllisyyttä parantamalla työn tekemisen kannustimia. Akavan tavoitteena on, että Suomi on osaamiselle ja innovatiivisuudelle rakentuva hyvinvointiyhteiskunta. Tässä onnistuminen edellyttää, että meillä on tulevaisuudessa sellaiset kannusteet, jotka edistävät korkeaa osaamista vaativaa työtä sekä siihen perustuvaa talouskasvua.

– Yritykset kaipaavat toimintaympäristön ennustettavuutta. Niiden täytyy olla varmoja, että juuri täällä Suomessa kannattaa panostaa koulutukseen, innovaatioihin ja osaamiseen. Hallituksen täytyy tässä haastavassa tilanteessa kertoa, miten se aikoo toimia. Tarvitsemme pidemmän aikavälin veroratkaisuja ja osaamispanostuksia, joilla kannustetaan työn tekemistä ja yrittämistä, jatkaa Sorjonen.