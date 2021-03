Akava: Raskaus- ja perhevapaasyrjinnän poistaminen vaatii lainsäädäntömuutoksia

Akavan kokonaisjäsenmäärä kasvoi vuonna 2020 8.3.2021 12:01:01 EET | Tiedote

Akavan liittojen jäsenmäärä on nyt 611 391, missä oli kasvua 2 580. Maksavien jäsenten lukumäärä kasvoi viime vuonna 7 161 jäsenellä ja on yhteensä 436 636. Akavan liitoissa on yhteensä 115 545 opiskelijajäsentä.