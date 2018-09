Akavan Erityisalat: Elinikäinen oppiminen selkeämmin korkeakoulujen agendalle

Akavan Erityisalat: Työttömyysturvaa kehitettävä kokonaisuutena 22.8.2018 10:28 | Tiedote

Akavan Erityisalojen mielestä aktiivimalli kakkosen valmisteluun on saatava aikalisä. Ennen uusia uudistuksia on otettava haltuun työttömyysturvan kokonaisuus. Painopistettä on siirrettävä sanktiomentaliteetista henkilökohtaiseen neuvontaan ja palveluihin.