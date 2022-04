Akavan Erityisalat: Kirjastojen, museoiden ja suun terveydenhuollon jäsenemme lakkoon 10 kaupungissa

Kunta-alan lakot ovat laajenemassa 10 kaupunkiin toukokuussa. Neuvottelujärjestö JUKOn ilmoittama työnseisaus kestää seitsemän vuorokautta ajalla 3.5.-9.5.2022, ellei sovintoon päästä sitä ennen. Lakkokaupungit ovat Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kauniainen, Kuopio, Oulun, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vantaa.

Akavan Erityisalat tukee neuvottelujärjestönsä JUKOn esitystä kunta-alan kattavasta palkkaohjelmasta ja on mukana kunta-alan historiallisen laajoissa painostustoimissa.

– Tulevaan sopimukseen tarvitaan monivuotinen palkkaohjelma, jotta kunnat saavat pidettyä parhaat asiantuntijat tuottamaan ihmisten tarvitsemat kuntapalvelut. Palkkavääristymää korjaava ohjelma on naisvaltaisille palkkakuopassa oleville kuntajäsenillemme äärimmäisen tärkeä tavoite, johon on kärsivällisesti pyritty jo vuosikymmeniä. Nyt mitta on täysi, sanoo neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

Akavan Erityisalat edustaa useita alipalkattuja ammattiryhmiä kuntasektorilla. Kymmenen kaupungin lakkoon ovat liiton piiristä isoimpina ryhminä menossa kirjastojen ja museoiden sekä suun terveydenhuollon työtehtävät. Nämä ryhmät lakkoilevat liiton kaikkien kunta-ammattien puolesta.

– Kuntien palkkalistoilla olevan korkeakoulutetun kirjastonhoitajan kokonaisansioiden keskiarvo on 2 795 euroa kuukaudessa ja korkeakoulutetun museoamanuenssin 2 853 euroa, kulttuurituottajan 2 916 euroa ja suuhygienistin 2 908 euroa. Nämä palkat eivät ole missään suhteessa työn vaativuuteen, edellytettyihin vastuisiin ja koulutukseen. Kaikkiaan kunta-sektorilla kokonaisansioiden keskiarvo on 3 449 euroa kuukaudessa.

Muita esimerkkejä kokonaisansioista samasta tilastosta*):

informaatikko 3 027 euroa/kk

konservaattori 2 539 euroa/kk,

taidepedagogi 2 245 euroa/kk,

liikuntakoordinaattori 2 866 eroa/kk,

nuoriso-ohjaaja 2 548 euroa/kk

*)Kokonaisansion keskiarvo euroa/kk kuntasektorilla 2021. Kyse on viimeisimmästä ja juuri julkistetusta palkkatilastosta: Tilastokeskus_Kuntasektorin palkat 2021

– Kuntapalvelut rakentavat sivistystä, arjen perusturvaa, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. On aivan välttämätöntä, että tämän turvaverkon tekijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen ja jaksavat tehdä työnsä laadukkaasti, Korpisaari sanoo.

– Puhumme paljon siitä, miten sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy on sekä inhimillisesti katsoen oikein ja kansantaloudellisesti kannattavaa. Päättäjien tulee muistaa, että asiantuntevilla kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisopalveluilla on valtava huono-osaisuutta torjuva vaikutus.

Akavan Erityisaloilla on noin 5 000 jäsentä kunta-alalla. Jäsenistöämme kunta- ja sote-alan tammikuussa alkaneissa työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

Lisätietoja:

Neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat, puh. 040 777 9422

Jäseniä koskevat haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Anna Joutsenniemi, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582