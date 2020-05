Akavan Erityisalat kuulee jäseniään Akavan puheenjohtajavalinnassa

Suomen Restonomit: Nyt katse lähimatkailuun – matkailu- ja ravintola-alan lomautusaalto ei saa eskaloitua irtisanomisiksi 22.4.2020 16:44:43 EEST | Tiedote

- Hienoa, että ravintolat ovat saamassa korvamerkityn suoran tuen. Matkailu- ja ravintola-alaa on nyt tuettava monipuolisesti pandemian yli, jotta palvelu on iskussa kun rajoitteet puretaan. Kotimaan matkailu on nyt se juttu, jonka avulla on mahdollista saada rahaa kassaan alamme yrityksiin, sanoo Suomen Restonomien puheenjohtaja Niklas Honkalehto.