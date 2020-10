Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys AJT itsenäiseksi henkilökuntayhdistykseksi

Akateemisten Järjestötoimitsijoiden Liitto AJT eroaa Akavan Erityisaloista ja siirtyy itsenäiseksi henkilökuntayhdistykseksi. AJT:hen on järjestäytynyt keskusjärjestö Akavan ja neuvottelujärjestö JUKOn henkilökuntaa. Järjestelyyn päädyttiin AJT:n ja Akavan Erityisalojen yhteisestä toiveesta.

Akateemisten Järjestötoimitsijoiden Liitto AJT eroaa Akavan Erityisaloista. Liittojen yhteisestä tahdosta syntyneen päätöksen taustalla ovat esteellisyyskysymykset. Akavan Erityisaloille on ilmoitettu, ettei se voi osallistua Akavan hallituksen kokousten henkilöstöä koskeviin osuuksiin, jos AJT on sen jäsenyhdistys. AJT:hen on järjestäytynyt Akavan ja neuvottelujärjestö JUKOn henkilökuntaa.

Akavan Erityisalojen hallitus hyväksyi Akateemisten Järjestötoimitsijoiden Liitto AJT:n eropyynnön 16.10.2020. Yhdistyksen ero astuu voimaan 16.10.2020.

Akavan Erityisalojen tahtotilana on, että Akavan toimistoa johdetaan mahdollisimman hyvin, luottamusta herättävästi ja henkilöstöä arvostaen.

AJT:n henkilöjäsenet ovat jo vanhastaan kuuluneet AJT:n lisäksi useisiin Akavan jäsenliittoihin ja nämä jäsenyydet jatkuvat. Muutoksen yhteydessä osa AJT:n henkilöjäsenistä liittyy Akavan Erityisalojen jäsenyhdistykseen Speciaan.

AJT jää toimimaan työpaikkakohtaisena henkilökuntayhdistyksenä. Muutos ei vaikuta sen jäsenten voimassa oleviin työehtosopimuksiin, koska sopimusten osapuolet pysyvät samoina.

Akavan Erityisaloissa on AJT:n irtautumisen jälkeen 21 jäsenyhdistystä. Vuoden vaihteessa yhdistyksiä on jälleen 22, kun Liiketalouden Liitto liittyy uutena järjestönä mukaan.



Lisätietoja: toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, puh. 040 700 7800