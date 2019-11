Akavan Fjäder: Sosiaaliturva, verotus ja osaaminen vaativat toimenpiteitä

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder korosti liittokokouspuheessaan tulosvastuullisen kolmikannan merkitystä työllisyyden edistämisessä.

– Työministeri Timo Harakan alaisuudessa toimivilta työryhmiltä odotetaan konkreettisia ehdotuksia 30 000 uuden työpaikan syntymiseen. Työmarkkinajärjestöillä on näytön paikka, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Sosiaaliturva, verotus ja osaaminen kaipaavat uudistuksia.

– Sosiaaliturvan kokonaisuudistus on olennaista saada valmisteluun ja toteutettua mahdollisimman pian. Lähtökohtana on, että yhä useampi ihminen pääsisi työelämään. On tärkeää pitää samalla huolta heikossa asemassa olevista ja torjua syrjäytymistä, Fjäder painottaa.

– Suomessa on nostettava osaamistasoa. Pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien tilanne heikkenee työmarkkinoilla koko ajan. Jatkuvaan oppimiseen on syytä panostaa, sillä uudenlaisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia tarvitaan kaikilla aloilla, Fjäder toteaa.

– Tarvitsemme lisäksi yli hallituskausien ulottuvan vero-ohjelman, joka tekee verotuksesta ennustettavampaa. Tuloverotusta pitää uudistaa aivo- ja asiantuntijatyöhön kannustavaksi, Fjäder jatkaa.

– Odotamme hallitusohjelmassa mainitun TKI-tiekartan valmistumista. Suomen on päästävä kehitysuralle, jossa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenojen osuus kasvaa 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

– Uusi työ syntyy useimmiten yrityksiin. Meidän pitää huolehtia siitä, että sosiaaliturva ja työlainsäädäntö ottavat huomioon itsensä työllistäjien ja yritystoimintaa aloittavan tarpeet, Fjäder korostaa.

Fjäder otti kantaa puheessaan Postin työkiistaan.

– Kaikkien etu olisi, että ratkaisu saavutettaisiin mahdollisimman pian. Sovittelujärjestelmän toimivuudesta on pidettävä huolta. Sen työtä on tuettava ja ratkaisuja haettava valtakunnansovittelijan johdolla jatkossakin.

