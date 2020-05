Akavan liitot mukana Taimiteossa nuorten työllistymisen ja ilmaston puolesta

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ja sen 14 jäsenliittoa ovat tänä kesänä lähdössä mukaan Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamalliin. Akava-metsää istutetaan kesäkuun alussa Kärsämäelle, Pohjois-Pohjanmaalle yhteensä 4,6 hehtaaria Silosaaren vanhalle turvetuotantoalueelle. Tämä tarkoittaa lähes 9000 taimea. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret, ja monelle kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään.

Taimiteossa halutaan tehdä konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Toimintamallin tavoitteena on lisätä hiilinieluja Suomeen ja istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 20 miljoonaa kappaletta uusia puita.

Akava-metsä on 4,6 hehtaarin kokoinen ja sen istuttaminen työllistää 20 nuorta. Koko Taimiteko-toimintamallin kautta töitä saa tänä kesänä noin 250 yhdeksäsluokkalaista. Monelle kesätyö on elämän ensimmäinen, ja siitä maksetaan nuorille urakkapalkkaa.

Taimiteoilla pyritään lujittamaan nuorten luontosuhdetta ja lisäämään nuorten tietoutta metsien tärkeydestä. Nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa.

-Akava haluaa tehdä Suomesta maailman ilmastoälykkäimmän maan. Ilmastolinjauksissamme esitetään lukuisia toimia, joiden avulla pitkän aikavälin tavoitteena on, että Suomi voisi saavuttaisi hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2040. Ilmastopolitiikassa on pyrittävä ennen kaikkea päästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen. Taimiteko on konkreettinen tapa olla mukana lisäämässä hiilinieluja. On hienoa, että voimme tällä tavalla tukea myös nuorten työllistymistä. Nyt koronakriisin aikaan se on entistäkin tärkeämpää, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Organisaatioiden lisäksi myös yksityishenkilöt voivat tänä vuonna osallistua Taimitekoon. Kuka tahansa voi tehdä taimitekoja ja pienikin osallistuminen auttaa. Taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole enää vuosikymmeniin olleet aktiivisen metsä- tai maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Istutukset ovat pääasiassa metsäkuusta. Mäntyä istutetaan turvesuoalueille.

-Taimiteko on hyvä teko niin nuorten työllistymisen kuin ilmaston puolesta. Meille 4H:ssa on tärkeää, että Akavan kaltainen toimija ja sen jäsenliittoja on lähtenyt isoin joukoin tukemaan nuorten kesätyöllistymistä sekä suomalaisen hiilinielun kasvattamista. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on järjestömme ytimessä, ja Taimiteon avulla voimme tukea nuorten metsäsuhdetta myös tulevaisuudessa, sanoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Akavan liitoista Taimiteko-toimintamallissa ovat mukana Ammattiliitto Ava, Agronomiliitto, Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT, Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Professoriliitto, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Ekonomit, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA.

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa ja 608 000 jäsentä. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. www.akava.fi

Akavan ilmastolinjaukset https://akava.fi/tavoitteet/yhteiskuntapolitiikka/akavan-ilmastolinjaukset/

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. Lue lisää: www.taimiteko.fi ja www.4h.fi.