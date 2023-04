Akavan työmarkkinajohtajaksi Ville Kopra

Kopra on toiminut valtiosihteerin tehtävässä työ- ja elinkeinoministeriössä päättyneellä hallituskaudella. Tämän lisäksi hän on hoitanut ulkomaankauppa- ja kehitysministerin valtiosihteerin tehtäviä. Kopra on työskennellyt aiemmin palkansaajaliikkeessä tutkijana ja ekonomistina sekä ajatuspajan toiminnanjohtajana. Hän on ollut konsulttiyhtiön osakkaana sekä valtiovarainministerin ja työministerin erityisavustajana.

– Olen iloinen mahdollisuudesta siirtyä Akavan palvelukseen. Hyvinvointi syntyy työstä. Työn tuottavuuden lisääminen edellyttää kuitenkin parempaa työelämän laadun kehittämistä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Työmarkkinajärjestelmämme tuottaa tuloksia, mutta vaatii myös päivittämistä ennakoitavuuden parantamiseksi, luonnehtii Kopra.

Työmarkkinajohtajan vastuualueeseen kuuluvat muun muassa työelämän ja työmarkkinoiden lainsäädäntö sekä niihin liittyvä vaikuttamistyö, työmarkkinajärjestelmän kehittäminen, eläkepolitiikka ja sosiaaliturva-asiat.

– Ville Kopra tuntee erinomaisesti työmarkkinakentän ja valtioneuvoston toiminnan sekä poliittisen päätöksenteon. Hänen laaja osaamisensa ja työkokemuksensa vahvistaa hyvin toimistoamme. Toivotan Villen tervetulleeksi koko Akava-yhteisön puolesta, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.



Yhteystiedot

Ville Kopra, puh. 040 826 1358

Maria Löfgren, puh. 040 568 2798