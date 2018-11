Aki Lindén belönades för sitt arbete för svenskan / Aki Lindén palkittiin työstään ruotsin kielen hyväksi

HUS verkställande direktör Aki Lindén, tilldelades 5.11 Folktingets förtjänstmedalj för sina insatser för svenskan inom sjukvårdsdistriktet. Enligt motiveringen har Lindén varit en förebild för det tvåspråkiga arbetet inom HUS.

Folktingets förtjänstmedalj delas årligen ut till personer som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. I prismotiveringen stod det ytterligare att Aki Lindéns “positiva attityd och arbete för svenskan inom sjukvårdsdistriktet har utgjort en av grundstenarna i arbetet för att stärka svenskan. Aki Lindén har också varit med om att forma den första nationalspråksstrategin".



- Det är en stor ära för mig att ta emot den här medaljen. Även om vi inom HUS aktivt arbetat för det svenska, så måste vi fortfarande bli bättre på att vårda och betjäna patienter på svenska. Det är via modersmålet människan kommunicerar med sina anhöriga och sin omgivning. Då vi blir sjuka är det extra viktigt att vi uppfattar det som sägs till oss på rätt sätt och att vi själva kan göra oss förstådda, sade Aki Lindén.



I sitt tacktal berättade Aki Lindén att han också själv hoppat in som tolk för sin då 89 år gamla finlandssvenska mamma. Utan tolkningen hade missförstånden varit uppenbara.



Folktinget delar i år ut en förtjänstmedalj i silver och 10 förtjänstmedaljer i samband med Folktingets Svenska dagen-fester i Helsingfors, Åbo och Kristinestad.





Aki Lindén palkittiin työstään ruotsin kielen hyväksi

HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén palkittiin 5.11. Folktingetin ansiomitalilla. Mitali myönnettiin hänelle ruotsin kielen edistämiseksi tehdystä merkittävästä työstä HUSin sairaanhoitopiirin alueella.



Folktinget jakaa ansiomitalin vuosittain ihmisille, jotka ovat tehneet merkittävää työtä ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin aseman turvaamiseksi Suomessa. Perusteluissa todettiin, että Aki Lindénin positiivinen asenne ja työ ruotsin kielen hyväksi HUSin sairaanhoitopiirin alueella ovat muodostaneet yhden ruotsin kielen asemaa vahvistavista kulmakivistä. Lindén on ollut myös mukana tekemässä ensimmäistä kansalliskielistrategiaa.



- Minulle on suuri kunnia saada tämä mitali. Vaikka olemme HUSissa työskennelleet aktiivisesti ruotsin kielen hyväksi, meillä on silti parannettavaa, jotta potilaat saavat hoitoa ja palveluja myös ruotsiksi. Äidinkielen avulla ihminen kommunikoi läheistensä ja itseään ympäröivän yhteisön kanssa. Sairastuessamme on erittäin tärkeää, että ymmärrämme meille suunnatun viestinnän sisällön oikein ja pystymme itse kommunikoimaan niin, että tulemme ymmärretyiksi, Aki Lindén sanoi.



Kiitospuheessaan Lindén kertoi myös tapauksesta, jossa hän itse oli toiminut tulkkina tuolloin 89-vuotiaalle suomenruotsalaiselle äidilleen. Ilman tulkkausta väärinkäsityksiä olisi eittämättä syntynyt.

Folktinget jakaa tänä vuonna yhden hopeamitalin ja kymmenen ansiomitalia Folktingetin Svenska dagen -juhlallisuuksien yhteydessä Helsingissä, Turussa ja Kristiinankaupungissa.