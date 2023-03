Äkillisen rakennemuutoksen tuella uusia työpaikkoja Kemi-Tornion seudulle (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt yrityksen kehittämisavustusta 52:een pk-yrityksen investointi- ja kehittämishankkeeseen. Hankkeilla luodaan uutta yritystoimintaa, merkittävää kasvua ja uusia työpaikkoja Kemi-Tornion seudulle. Hankkeiden vaikutuksesta uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän hakijayrityksiin 225 kpl ja liikevaihdon kasvuennuste on yhteensä 52 milj. euroa. Rahoitetuista hankkeista 23 kpl kohdistui Tornioon, 18 kpl Kemiin, 8 kpl Keminmaahan ja 7 kpl Tervolaan. (Liite 1: kaavio 1)

Myönnetty rahoitus jakautui monipuolisesti eri toimialojen yrityksille. Toimialakohtaisessa tarkastelussa korostuu Kemi-Tornion alueen yrityskannan painottuminen tuotannollisiin yrityksiin. Teollisuuden toimialoille päätöksiä tehtiin 32 kpl, joista suurimpana toimialana erottautuu metallituotteiden valmistus. (Liite 1: taulukko 1)

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi vuonna 2021 ELY-keskukselle 8,2 miljoonaa euroa äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) erillismäärärahaa käytettäväksi Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisen vuoksi. Lisäksi ELY-keskus sai käytettäväksi 300 000 euroa Outokummun YT-neuvotteluiden perusteella.



Rahoituksen tavoitteena on ollut tukea Kemi-Tornion seudun pk-yrityksiä, jotta em. toimien aluetaloudelliset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. ÄRM-rahoitushaku on nyt päättynyt, koska määräraha on kokonaisuudessaan jaettu yrityksille. Pelkästään Stora Ensolta irtisanottiin paperitehtaan sulkemisen takia 550 henkilöä, mutta välillisesti vaikutukset olivat vielä laajemmat. ÄRM-yritystuella on haluttu myötävaikuttaa uusien liiketoimintojen kehittämiseksi sekä elinkeinojen ja työpaikkarakenteen monipuolistamiseksi. Yrityskohtainen rahoitustilasto on liitteenä. (Liite 2)

Toimintaympäristöhankkeilla edistetään uusien yritysten käynnistämistä

Yrityshankkeiden ohella ÄRM-rahoitusta myönnettiin kolmeen toimintaympäristön kehittämishankkeeseen. Näistä suurin avustusosuus kohdistui Invest in Veitsiluoto -hankkeeseen, 669 300 euroa. Invest In Veitsiluoto -hankkeen keskeisenä tavoitteena on houkutella uusia yrityksiä Kemin–Keminmaan–Simon alueelle ja tukea yritysten sijoittumista Veitsiluodon tehdasalueelle. Hanketta rahoittaa ELY-keskuksen lisäksi Stora Enso. Hankkeen käytännön toteuttaja on Kemin Digipolis Oy.

Toimintaympäristön kehittämishankkeiden toivotaan edesauttavan lähes 260 uuden työpaikan syntymiseen Meri-Lappiin. Hankkeet ovat pääosin vielä käynnissä ja niiden lopulliset aluetaloudelliset ja yrityskohtaiset vaikutukset ovat nähtävissä kaksi vuotta hankkeiden toteuttamisen jälkeen.

Vaikka ÄRM-rahoitusta ei ole enää haettavissa, Lapin alueella toimivat pk-yritykset voivat hakea yrityksen kehittämisavustusta Uusi ja osaava Suomi EU-ohjelmasta, jossa on tänä vuonna hyvin määrärahoja käytettävissä sekä EAKR- että JTF-rahaston kautta. Hankesuunnitelmista on hyvä käydä etukäteiskeskusteluja ELY-keskuksen yritysasiantuntijoiden kanssa, jotta oikea hakukanava löytyy.