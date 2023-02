Akseli Gallen-Kallela -näyttelyn suosio saa Kansallismuseon laajentamaan aukioloaikoja – Näyttelyssä vieraillut jo 52 000 kävijää

Yleisö on löytänyt joulukuun alussa avautuneen Akseli Gallen-Kallela -näyttelyn. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana kävijöitä on ollut 52 000. Erityisen suosittu on ollut 18–30-vuotiaille, työttömille ja opiskelijoille tarkoitettu 6 euron pääsylippu.

”Viikonloppujen lisätunneilla haluamme helpottaa jonottajien tilannetta ja antaa yleisölle viikonloppuihin tunnin lisäaikaa näyttelyyn tutustumiseen”, Kansallismuseon intendentti Liisa Lohtander sanoo.

Uudet aukioloajat ovat voimassa Akseli Gallen-Kallela -näyttelyn ajan. Näyttely on avoinna 2. huhtikuuta asti.

Uudet aukioloajat 11.2.–2.4.2023: