Älä kaada kinkkurasvaa viemäriin – näin kierrätät kokkausrasvat oikeaoppisesti

Liikuntalahjakortti joululahjaksi – aineettomat lahjat ilahduttavat myös jouluna 9.12.2019 08:56:18 EET | Tiedote

Moni on saanut lahjaksi turhaa tavaraa, kuten erikoisen koriste-esineen, vääränmallisen vaatekappaleen tai turhan helyn, joka on päätynyt roskikseen. HSY:n tarjoamat inspiroivat elämyslahjavinkit löytyvät sivustolta annajotainmuuta.fi. Jouluna on hyvä muistaa myös jätteiden lajittelu.