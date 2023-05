Alepan kuljetusrobotit palaavat Espoon kaduille ja laajenevat myös Helsinkiin ja Vantaalle

Pääkaupunkiseudulla toimiva lähikauppaketju Alepa ja Starship ovat solmineet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen robokuljetuksista Alepan asiakkaille. Starship on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä ja valmistaja. Starshipin kuljetusrobotit toimittavat ostokset Alepa-myymälöistä asiakkaan määrittelemään toimitusosoitteeseen. Alepa on ensimmäinen toimija Suomessa, joka otti käyttöön ruoan robottitoimitukset vuonna 2022.

– Pilotoimme kuljetusrobotteja viime vuonna ja saimme niistä paljon hyvää palautetta. Halusimme laajentaa tänä vuonna palvelua ja nopeita kuljetuksia asiakkaillemme Helsinkiin ja Vantaalle, sillä pilottimme Espoossa oli onnistunut. Tuomme nyt robokuljetukset asiakkaille helpommin saatavaksi S-kaupat-sovellukseen eikä erillistä sovellusta tilauksiin enää tarvita, sanoo Alepa-ketjun omistavan HOK-Elannon verkkokaupan kehitysjohtaja Jukka Ranua.

Robokuljetukset alkavat tällä viikolla kolmella Alepa-myymälällä Espoossa ja palvelu laajenee jo ensimmäisten päivien aikana yhdeksään Alepa-myymälään Espoossa ja Helsingissä. Ensimmäiset yhdeksän myymälää ovat Alepa Laajalahti, Alepa Mankkaa, Alepa Matinkylä, Alepa Kilo, Alepa Keilaniemi, Alepa Pajamäki, Alepa Etelä-Haaga, Alepa Pasilanraitio ja Alepa Jupperi. Kuljetukset laajentuvat myös Vantaalle alkukesän aikana. Palvelu otetaan käyttöön yhteensä parissakymmenessä Alepa-myymälässä viimeistään alkukesän aikana.

– Saimme viime vuonna erittäin positiivista palautetta asiakkailta Espoossa ja uskomme, että myös Helsingissä ja Vantaalla palvelu otetaan vastaan myönteisesti. Robottimme tarjoavat asiakkaille nopean, kätevän ja ympäristöystävällisen tavan tehdä ruokaostoksia. Odotamme innolla, että voimme tarjota ainutlaatuisen teknologiamme yhä useamman suomalaisen käyttöön seuraavien kuukausien aikana, sanoo Starship Technologiesin pääjohtaja Alastair Westgarth.

Robokuljetukset tilataan S-kaupat-mobiilisovelluksen kautta. Alepan henkilökunta pakkaa tilatut ostokset ja lastaa ne robotin kyytiin. Kuljetusta voi seurata sovelluksen kautta reaaliaikaisesti ja asiakas saa lisäksi ilmoituksen puhelimeensa tilauksen saavuttua perille. Robotin päällä oleva kansi aukeaa sovelluksen avulla. Robotit toimittavat tilauksia noin parin kilometrin säteellä Alepa-myymälästä ja tilaukset tulevat jopa tunnissa perille.

Robotti käyttää tekoälyä sopivan kuljetusreitin suunnitteluun. Reitti kulkee jalankulkijoille tarkoitettuja väyliä pitkin ja robotti tunnistaa mahdolliset esteet sekä ihmiset ja ajoneuvot ja osaa toimia liikenteessä. Robotit ajavat 99 prosenttia ajasta itsenäisesti, mutta ihmiset tarkkailevat niiden toimintaa ja voivat ottaa hallinnan itselleen koska tahansa.

Alepassa nopeus ja helppous ovat arkipäivää

Alepassa erilaisia ruoan toimitusmuotoja ja toimintoja on tutkittu ja testattu aktiivisesti, ja ketju on toiminut monessa tienraivaajana. Viime vuosina Alepa-ketju on ottanut käyttöön mm. Alepan noutolokerot, Fillarilähetin, Alepa Klubin, drone-kuljetukset sekä Alepan Korttelitoiveen, joka keräsi kansainvälistä kiitosta voittamalla muun muassa arvostetussa Cannes Lions -kilpailussa Euroopan sen hetken palkituimman vähittäiskaupan innovaation tittelin.

– Meille Alepassa on tärkeää, että asiointi on sujuvaa – olipa se sitten itse myymälässä tai kotoa käsin. Robokuljetukset ovat loistava lisä palveluihimme, summaa Ranua.

Faktoja kuljetusroboteista

Kuljetuksen hinta alkaen 3,9 €.

Robottien toimitusalue on muutaman kilometrin säde Alepa-myymälästä.

Robokuljetukset ovat paikallispäästöttömiä.

Robotti painaa noin 35 kiloa ja voi kuljettaa kerralla 2 ruokakassillista tai 9 kilogramman painosta ostoksia.

Sähköllä toimiva päästötön robotti tarkkailee ympäristöään 12 kameran, ultraäänisensoreiden ja tutkien avulla. Se hyödyntää tietokonenäköä ja teknologiaa, joka tunnistaa eri esteet. Robotti pysähtyy nopeasti esteen havaittuaan. Tekoälyn avulla se oppii koko ajan lisää ympäristöstään.

Maailmalla Starship-robotit ovat tehneet jo yli 4 miljoonaa toimitusta. Robotit tekevät yli 140 000 tienylitystä eri puolilla maailmaa joka päivä, mikä tarkoittaa kolme ylitystä per sekunti.

Lisätietoja:

Jukka Ranua, verkkokaupan kehitysjohtaja, HOK-Elanto, jukka.ranua@sok.fi

Harri Kammonen, Viestintätoimisto Manifesto (Starshipin liittyvät lisätiedot ja haastattelupyynnöt) harri.kammonen@manifesto.fi

Lisätietoja S-ryhmän ja Starshipin yhteistyöstä löydät myös SOK:n tiedotteesta: Robotti tervehtii ja toimittaa ruokaostokset nopeasti – S-ryhmä ja Starship Technologies aloittavat robottikuljetukset seitsemän osuuskaupan alueella