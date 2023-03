Ali Smithin Kevät on kiihkeä romaani ihmisyydestä ja toivon heräämisestä

Mikä yhdistää Katherine Mansfieldiä, Charlie Chaplinia, Shakespearea, Rilkeä, Beethovenia, brexitiä, nykyisyyttä, menneisyyttä, pohjoista, etelää, itää, länttä, miestä joka murehtii menneitä, naista joka on jumissa nykyisyydessä?

Kevät. Yhdistävä tekijä.

Aikojen yli kurkottaen ja Perikleestä, Shakespearen railakkaimmasta teoksesta ammentaen Ali Smith kertoo vuodenaikasarjan kolmannessa osassa mahdottoman tarinan mahdottomasta aikakaudesta. Muurien ja sulkeutumisen keskeltä Smith avaa oven. Aika, jota elämme, muuttaa luontoa. Muuttaako se tarinan luontoa?

“Viimeinen kysymys on aika helkkarin masentava, Brit sanoi. Kuka tämän pelin on keksinyt? Minä, tyttö sanoi. Ja se viimeinen kysymys on nimenomaan syy siihen miksi pelin nimessä on sana Onni. Mitä onnekasta on siinä, että ihmisellä on oma suosikkitapansa kuolla? Brit kysyi. Jos et tiedä kuinka onnekas sinä olet, kun voit edes keskustella valinnan mahdollisuudesta, tyttö sanoi, niin sinä olet todella, todella onnekas, ei voi muuta sanoa.”

Ali Smithin Kevät kietoo sarjan aiempien osien tapaan useamman ihmisen tarinat saumattomasti yhdeksi suuremmaksi tarinaksi, joka kuvastaa Britannian poliittista tunnelmaa ja ihmisten oikeaa luontoa. Aiemmin Vuodenaikakvartetista on julkaistu suomeksi osat Syksy ja Talvi. Kirjat on suomentanut Kristiina Drews.

Ali Smith on palkittu ja arvostettu britannialainen nykykirjailija, joka on kirjoittanut lukuisia romaaneja ja novellikokoelmia sekä näytelmiä.