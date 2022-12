Ali Smithin Talvi on leikittelevä kertomus perhesiteistä ja vuoden pimeimmästä hetkestä

Talvi, iloton vuodenaika. Pureva tuuli, routainen maa. Lyhimmät päivät ja pisimmät yöt. Kesän lehdet kuollutta roskaa. Käsillä on vuodenaika, joka opettaa meidät selviytymään.

Sekalainen seurue kokoontuu yhteen jouluksi, mutta onko jättimäisessä talossa tilaa jokaiselle? Rakastetun vuodenaikasarjan toinen osa tarkastelee synkkää totuudenjälkeistä aikaa; se on tarina, jonka juuret ulottuvat syvälle historiaan, muistoihin ja lämpöön ja jonka ytimessä ovat ikivihreät taide, rakkaus ja huumori.

Ali Smith on yksi Britannian omaäänisimmistä nykykirjailijoista, ja hän on kirjoittanut lukuisia romaaneja, novellikokoelmia sekä näytelmiä. Hänen tuotantonsa on kerännyt runsaasti kirjallisuuspalkintoja sekä palkintoehdokkuuksia. Aiemmin hänen teoksistaan on julkaistu suomeksi Satunnainen (2006, Otava) ja Oli kerran kello nolla (2013, Otava). Loput osat vuodenaikakvartetista julkaistaan vuoden 2023 aikana. Talven on suomentanut Kristiina Drews.