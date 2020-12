Alkaako jouluruoka tympiä nopeasti? Hävikkiruoan hyödyntämisen asiantuntija neuvoo reseptit, joilla syöt kinkkua ja laatikkoa vielä vaikka uutenavuotena

S-marketin hävikkiruokaa annoksissaan hyödyntävän Happy Farmer -ravintolaperheen keittiöpäällikön Jussi Kuuluvaisen kehittämät uudet reseptit tuovat joulun yli jääneeseen ruokaan uutta elämää niin, että jouluherkkuihin helposti kyllästyväkin voivat niitä syödä. Kuuluvainen kehottaa ruoan poisheittämisen sijaan kokeilemaan rohkeasti uusia yhdistelmiä.

Suomalaiset rakastavat jouluruokaa niin paljon, että sitä myös jää joka joulu yli. Monille lieneekin tuttu tilanne, että muutaman päivän jälkeen samojen joulun herkkuruokien syöminen uudelleen lämmitettynä alkaa tympiä.

Ruokaa ei kuitenkaan kannata heittää roskiin. Sokoksen talossa toimivan Happy Farmer -ravintolaperheen keittiöpäällikkö Jussi Kuuluvainen hyödyntää päivittäin työssään alakerrassa toimivan S-marketin ruokahävikkiä ja neuvoo, että jouluruoan uusiokäytössä kannattaa käyttää rohkeasti mielikuvitusta.

”Monet käyttävätkin jo jouluruokaa uudestaan tehden esimerkiksi kinkusta hernekeittoa. Ja se on täysin pätevä käyttötapa. Tärkeintä on, että ruokaa ei menisi turhaan roskiin. Jouluruoankin kanssa voi rohkeasti käyttää mielikuvitusta ja loihtia vähän erikoisempiakin makuja. Varsinkin tänä poikkeusvuonna, kun olemme todella paljon kotona, niin mikä sen hauskempaa, kuin leikitellä vähän erilaisilla makuyhdistelmillä”, Kuuluvainen toteaa.

Porkkanalaatikosta ”falafelia” ja kinkusta empanadaa

Tänä jouluna Kuuluvainen tarttui myös itse haasteeseen ja kehitti kaksi reseptiä, joilla voi antaa uuden elämän joulun ylijäämäruoalle.

”Kinkku on yleensä sellainen ruoka, jota ostetaan paljon ja sitä myös jää paljon yli. Lähdin tässä reseptissä vähän eksoottisemmalle linjalle, mutta samalla pitäen mukana jotain tuttua ja turvallista, hyvään vanhanajan lihapiirakkaan viittaavaa. Kinkku-empanadassa mausteita on kuitenkin runsaasti ja tuttu herkku saa uuden, maukkaan olomuodon. Kuuma lihapiiras lämmittää miellyttävästi pimeänä ja kylmänä talvi-iltana."

Laatikot ovat myös ruokalaji, jota yleensä joulupöydästä poistumisen jälkeen löytyy jääaapista vielä useita päiviä. Kuuluvainen päätti ottaa haltuun tänä vuonna erityisesti porkkanalaatikon uusiokäytön.

"Laatikot ovat maukkaita, mutta olomuodoltaan hyvin arkisia, joten itse en niitä juurikaan joulupöydästä jaksa nauttia. Tästä syystä lähdin tekemään porkkanalaatikosta tällaisen porkkana-sesam "falafelin", johon on isketty reilusti Aasiaan vivahtavia makuja ja ne tarjoillaan katuruokamaisesti höyrysämpylän välissä. Tällöin fiilikset välittyvät kauas joulupöydän neljännen päivän tunnelmasta ja tätä kehtaa tarjota vaikkapa vielä uutena vuotena."

250 kiloa hävikkiä jo hyödynnetty

Happy Farmer -ravintolaperhe avattiin kesän loppupuolella Helsingin parhaisiin ravintolapaikkoihin kuuluvaan Sokoksen taloon. Happy Farmer käyttää Suomen mittapuulla harvinaisessa marketin ja ravintolan yhteistyössä muun muassa Sokoksen alakerran S-marketin ylijäämäraaka-aineita ruokiensa valmistuksessa.

Uusi konsepti on lähtenyt hyvin käyntiin ja ensimmäisen syksynsä aikana Happy Farmerissa on saatu hyödynnettyä jo 250 kiloa hävikkiä. Suurin osa hyödynnetystä hävikistä on ollut kasviksia.