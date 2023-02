Alkoholijuomien myynti laski yli 3 prosenttia

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset myivät olutta vuonna 2022 yhteensä 333,7 miljoonaa litraa. Edellisestä vuodesta oluen myynti laski 3,9 prosenttia. Long drink -juomia myytiin 54,5 miljoonaa litraa ja kasvua oli 3,1 prosenttia. Siiderimyynti laski merkittävästi. Siideriä myytiin 21,4 miljoonaa litraa ja myynti laski 5,8 prosenttia. Kaiken kaikkiaan alkoholijuomien myynti laski yhteensä 3,1 prosenttia.

Alkoholittomien juomien yhteenlaskettu myynti kasvoi 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Virvoitusjuomia myytiin 315,2 miljoonaa litraa ja myynti kasvoi 4,7 prosenttia. Kivennäisvesiä myytiin 111,9 miljoonaa litraa. Myynnissä oli laskua 0,7 prosenttia.

Oluen myynti on laskenut useita vuosia peräkkäin ja lasku jatkuu edelleen. Kymmenessä vuodessa olutmyynnistä on lähtenyt pois yli 58 miljoonaa litraa. Oluen ravintolamyynti romahti koronarajoitusten aikana vuonna 2020 ja oli vain 8,2 prosenttia oluen myynnistä. Ravintolamyynti piristyi hieman viime vuonna, ja oluesta 12,2 prosenttia myytiin ravintoloista. Myynti on edelleen alemmalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa. Vuonna 2019 Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset myivät olutta ravintoloista 13,8 prosenttia. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten oluen kotimaanmyynti on reilut 90 prosenttia koko markkinasta.

”Korkea verotus on saanut ihmiset tilaamaan juomat netistä ja tuomaan matkustajatuontina Virosta. Oluen myynti on laskenut useita vuosia, kun samaan aikaan matkustajatuonti on kasvussa ja netistä tilataan enimmäkseen nimenomaan olutta. Alkoholiveronkorotuksiin meillä ei ole varaa, jos halutaan, että jatkossakin Suomessa työllistetään ja tuotetaan olutta”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

KOTIMAANMYYNTI 2022

Juoma 2022 2021 Muutos Muutos milj. l. milj. l. milj.l. % Olut 333,7 347,3 -13,6 -3,9 Siideri 21,4 22,8 -1,3 -5,8 Long drinkit 54,5 52,8 1,7 3,1 Virvoitusjuomat 315,2 301,0 14,2 4,7 Kivennäisvedet 111,9 112,7 -0,8 -0,7 Kokonaismyynti 836,7 836,5 0,2 0,02

Lähde: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset (Hartwall, MBH Breweries, Momentin Group, Olvi, Red Bull ja Sinebrychoff). Tilasto ei sisällä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ulkopuolisten toimijoiden myyntilukuja eikä panimotuotteiden tilastoimatonta yksityistuontia. Tilasto sisältää kaikki Panimoliiton jäsenyritysten tuotemerkit ja mahdolliset kaupalle tehdyt merkit.

