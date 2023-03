Alkoholin myynnin laajentaminen syventäisi sote-kriisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelut kantavat suurta taakkaa päihdehaittojen vuoksi

"Toimiva terveydenhuolto on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan selkäranka, ja terveydenhuollon henkilöstö on ollut viime vuosina suuressa kuormituksessa koronakriisin myötä. Hoitovelan purkamisen ohella sosiaali- ja terveydenhuollolle on asetettu tavoite siirtää painopiste korjaavista, sirpaleisista ja kalliista palveluista ennaltaehkäiseviin, varhaisiin ja monialaisiin palveluihin", muistuttaa EHYTin valtuuston puheenjohtaja Pekka Puska.

Tilanne on pysynyt huolestuttavana jo pitkään. Terveydenhuollon henkilöstöstä joka kolmas arvioi EHYTin kyselyssä, että alkoholin liialliseen käyttöön liittyvät vastaanottokäynnit ovat lisääntyneet ja ne kuormittavat merkittävästi työntekijöitä. Tulokset käyvät ilmi Innolinkin toteuttamasta ja EHYTin tilaamasta kyselytutkimuksesta. Kyselytutkimukseen vastasi 490 ensihoidossa, päivystyksessä ja perusterveydenhuollossa työskentelevää terveydenhuollon ammattilaista eri puolilta Suomea.

Alkoholinkäyttö on yhä useammin pääsyynä tai vähintään merkittävänä taustasyynä terveydenhuollon vastaanotto- ja hoitokäynneillä. Kyselyyn vastanneet arvioivat, että keskimäärin joka viidennellä (17 %) vastaanotolle tulevalla potilaalla alkoholin liiallinen käyttö on pääasiallinen syy käyntiin ja neljäsosalla merkittävä käynnin tausta- tai osasyy. Ensihoidossa ja päivystyksessä tämä näkyy vielä vahvemmin: jopa 44 prosenttia arvioi alkoholin käyttöön liittyvien käyntien lisääntyneen. Alkoholihaitat eivät kuitenkaan osu vain yksilöön, vaan aiheuttavat huolta ja murhetta myös läheisissä.

Alkoholi aiheuttaa Suomessa vuosittain vähintään 46 000 sairaalakäyntiä ja 93 000 alkoholisairauksista johtuvaa hoitovuorokautta. Terveydenhuollon henkilöstö arvioi, että alkoholista johtuvat vastaanotto- tai hoitokäynnit ovat yleisimpiä 50–65-vuotiaiden keskuudessa. Joka kolmas vastanneista ammattilaisista kokee, että ikäryhmässä alkoholi on käyntisyynä erittäin tai melko usein. Alkoholi selittää myös merkittävän osan väestöryhmien välisistä terveyseroista. Alkoholista johtuvat haitat aiheuttavat mittavien kustannusten lisäksi suurta inhimillistä kärsimystä.

"Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ovat edelleen muutosvaiheessa. Nyt on keskeistä varmistaa, että hyvinvointialueille luodaan toimivat ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja päihdepalveluiden hoito-, kuntoutus- ja asumispolut. Julkisessa taloudessa on edelleen merkittävä kestävyysvaje, eli pitkällä aikavälillä julkisen talouden menojen ja tulojen välillä vallitsee epätasapaino. Kansantaloudelle ja -terveydelle ei tule aiheuttaa lisäkuormaa tuomalla vahvempaa alkoholia ruokakauppoihin", sanoo EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.