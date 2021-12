Alkoholittomuus voi tuntua vapauttavalta – raitistelu on kasvava trendi

Onko raitis juhlija takakireä ja tylsä?



– Kun lopetin alkoholin käytön, minua pelotti, loppuuko tähän kaikki hauskuus. Sosiaaliset tilanteet jännittivät, mietitytti miten kieltäytyä alkoholista ja huoletti, pitävätkö muut minua nyt takakireänä ja tylsänä tyyppinä, Ylinen kertoo.

– Instagramissa saamiemme tuhansien viestien perusteella todella monet muutkin miettivät näitä asioita. Kokemusten jakaminen ja ääneen sanominen tuntuu vapauttavalta.



Wathén luopui alkoholista yli kymmenen vuotta sitten synttäribileidensä jälkeen. Krapula-aamujen klassikkolohkaisusta "mä en juo enää koskaan" tulikin kertaheitolla totta. Ylinen huolestui omasta alkoholinkäytöstään 28-vuotiaana ja eri vaiheiden jälkeen lopetti juomisen kokonaan.

Molemmat jakavat fiiliksen siitä, että lopettamispäätös toi elämään odottamattoman paljon iloa ja vapautta.



– Minun kohdalla alkoholi vaikutti liikaa opintoihin, jaksamiseen ja omaan mielenterveyteeni. Juhliminen kuuluu nuorten elämään, mutta tajusin, että itse en saanut alkoholista mitään lisää, se vain vei voimavaroja. Ja aika pian huomasinkin, että juhliminen ja vapaalle vaihtaminen onnistuu myös selvinpäin. Jaksan edelleen tanssia tunteja putkeen, eikä tarvitse pelätä kännimokia tai morkkiksia, Wathén kertoo.



– Darravapaan sanoma ei ole, että kaikkien pitää luopua alkoholista nyt heti ja loppuelämäksi. Meille kahdelle se toimi, mutta emme ajattele, että kaikkien tulisi toimia samoin. Sen sijaan haluaisimme, että jokaisella olisi vapaus olla halutessaan juomatta ilman, että siitä tehdään suurta numeroa tai että alkoholia yritetään väkisin tuputtaa, Ylinen jatkaa.

Paitsi jäämisen pelko helpotti



Mitä Wathén ja Ylinen ovat löytäneet alkoholin tilalle?



– Itselleni tärkeintä on ollut huomata, että ilman alkoholia olo on itsevarmempi. Minulle on muodostunut aidompi suhde itseeni, ja juomiseen liittyvä häpeä on poistunut, Ylinen kertoo.



Myös Wathén kokee olevansa rohkeammin oma itsensä selvin päin. Alkoholin pois jättäminen teki hänestä myös sosiaalisemman.



– Viikonloput ovat nyt minua itseäni varten. Juhlin silloin kun juhlituttaa, mutta elämän pienemmätkin ilot tuntuvat merkityksellisemmiltä. Ei kaiken tarvitse aina olla ilotulitusta. Paitsi jäämisen pelko ja ulkopuolisuuden tunteet ovat helpottaneet ja tiedän, että minä riitän.





Tipaton tammikuu on perinne, joka on jatkunut jo vuosikymmeniä. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja EHYT ry koordinoivat Tipattoman tammikuun viestintätoimia.

