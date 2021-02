Alkulan päiväkodissa koronavirustartunta

Alkulan päiväkodissa on todettu 26.2.2021 yksi koronavirustartunta. Päiväkodin viidestä ryhmästä kaksi ryhmää on asetettu karanteeniin. Yhteensä altistuneita on 47, joista 33 on lapsia ja 14 henkilökuntaan kuuluvia.

Kaikki altistuneet on asetettu asianmukaiseen karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Huoltajia on tiedotettu asiasta Wilman kautta. – Olemme ensi viikolla hiihtolomalla avoinna normaalisti hoitoa tarvitsevia lapsia varten, kertoo Alkulan päiväkodin johtaja Lotta Saha. Tietoa koronaviruksesta

