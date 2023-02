Alkuvuoden jännittävissä lasten- ja nuortenkirjoissa pääsee hyppäämään turvallisesti yliluonnolliseen

Jännitys- ja kauhutarinat voivat olla lapsille ja nuorille turvallinen tapa kohdata ja käsitellä erilaisia pelkoja. Otavan kustantamoperhe julkaisee tänä keväänä useamman rakastetun lasten- ja nuortenkirjailijan kauhu- tai jännitysteoksen, joissa pelottavia asioita käsitellään eri ikätasoille soveltuvalla tavalla. Jännityksen ja yliluonnollisten otusten lisäksi kirjoihin mahtuu myös ystävyyttä, huumoria ja ihastumistakin.

Siri Kolun Hereiset-sarjan toisessa osassa Aamun kauhut 11-vuotiaan Leon perhe joutuu taistelemaan yön yliluonnollisia hirviöitä, hereisiä, vastaan. Leo ja hänen vanhempansa tekevät kaikkensa, jotta perheen nuorimmainen Lumi ei saisi tietää yön kauhumaailmasta vaan voisi nukkua yönsä rauhassa. Lumi kuitenkin herää kesken hurjimpien taisteluiden. Toisin kuin muut, Lumi ei näe hereisiä vihollisina, jotka täytyy voittaa. Hän kutsuu hereisiä luokseen. Mutta sitten tapahtuu jotakin kamalaa. Hereiset-sarjan kuvitus on Johanna Lumpeen käsialaa. Ilmestynyt tammikuussa. (Kustantaja Otava, ikäsuositus 9+)

J.S. Meresmaan Kunnes tapamme taas jatkaa viime vuonna kriitikoiden kehuman Kenties tapan sinut vielä -kirjan tarinaa. Tällä kertaa tarinan ytimessä on ensimmäisen kirjan päähenkilön Aleksin paras ystävä, joka on muutettu viime kirjan lopussa vampyyriksi. 17-vuotias Roope on siis aloittanut uuden epäelämänsä vampyyrina. Se ei ole kovin helppoa, sillä Roopen verikammo tekee syömisestä lähes mahdotonta eikä entisen elämän hylkääminen onnistu ilman kipuja. Ikävä perhettä ja parasta ystävää Aleksia kohtaan on kova, mutta erityisesti viimeksi mainitun veren tuoksu on aivan liian houkutteleva. Pystyykö Roope vastustamaan petoa itsessään? Ilmestyy 16. helmikuuta. (Kustantaja Karisto, ikäsuositus 14+)

Meresmaa käsittelee kauhun maailmasta tuttuja, yliluonnollisia hahmoja myös lukemaan opettelevien Kirjakärpänen-sarjaan kuuluvassa Hirviöhoitola – Kartanon kummajaiset -kirjassa. Lotta ja Lili saapuvat Lumolan kartanoon viettämään kesää Elviira-tädin kanssa. Täti varoittaa heitä paikan aaveista, mutta tytöt tietävät, että sellaisia ei ole olemassa. Yöllä alkaa kuitenkin kuulua kummia ääniä, ja seinästä ilmestyy läpikuultava hahmo. Voiko kummituksia sittenkin olla? Ja entä jos ne ovatkin lopulta aika mukavia tyyppejä? Luvassa on unohtumaton kesä, sillä paikka ei ole mikä tahansa kartano – vaan oikeiden kummitusten ja outojen otusten täyttämä hirviöhoitola! Kirjan kuvituksista vastaa Emma Rautala. Ilmestynyt tammikuussa. (Kustantaja Karisto, ikäsuositus 6+)

Juha-Pekka Koskisen Mysteerijengi-jännityskirjasarjassa ratkaistaan tällä kertaa Tähtitornin vampyyrin salaisuutta. Keskelle kaupunkia on talven aikana rakennettu arvoituksellinen torni. Kun Mysteerijengin jäsenet Nico ja Iivo käyvät tutkimassa asiaa lähemmin, heille selviää, että kaiken takana on salaperäinen taiteilija Berta von Valkia. Kuin ihmeen kaupalla tähtitornihanke on saanut rakennusluvan, eivätkä oudot tapahtumat jää siihen. Berta von Valkian tähtitornia vainoaa kutsumaton vieras, josta hän haluaa eroon. Kuka kumma hiiviskelee öisin tornissa? Mysteerijengi-sarjaa kuvittaa Saana Nyqvist. Ilmestyy 23. helmikuuta. (Kustantaja Karisto, ikäsuositus 9+)

Ruotsalaisen menestysdekkaristi Åsa Larssonin ja Ingela Korsellin pohjoismaiseen mytologiaan pohjaava nuorten kauhusarja Pax jatkuu jo kuudennella osallaan. Jokin menee pahasti pieleen, kun Mariefredin koulu järjestää teemapäivän järven jäällä. Iris väittää, että tapahtumien takana on näkki – vedenhenki, joka hukuttaa uhrinsa huvin vuoksi. Vaikka Viggo ja Alrik pitävät Iristä universumin rasittavimpana tyyppinä, he uskovat hänen olevan oikeassa. Alrikin ja Viggon on uhmattava pahimpia pelkojaan hoitaakseen tilanteen, mutta riittääkö se? Kirjan sarjakuvamaiset kuvitukset ovat Henrik Jonssonin kynästä ja sen on suomentanut Sirpa Alkunen. Pax 6 – Näkki on ilmestynyt tammikuussa. (Kustantaja Otava, ikäsuositus 12+)

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Kotimaisten tekijöiden haastattelupyynnöt ja lisätiedot kirjoista: anni.gullichsen@otava.fi