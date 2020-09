Alueellisella yhteistyöllä työllisyyttä ja kehittymistä – polttoainehuolto sekä käyttö- ja kunnossapito paikallisilta kumppaneilta

Joutsan Lämpö Oy on solminut polttoaineen toimitussopimuksen tulevalle lämmityskaudelle pitkäaikaisen kumppanin, Metsä-Pirkka Ky:n, kanssa. Solmittu polttoaineen toimitussopimus vastaa laajuudeltaan noin kolmen suoran henkilötyövuoden työllistävää vaikutusta paikallisesti.

Joutsan Lämpö Oy on solminut polttoaineen toimitussopimuksen tulevalle lämmityskaudelle pitkäaikaisen kumppanin, Metsä-Pirkka Ky:n, kanssa. Polttoaineyhteistyö Joutsan Lämmön ja Metsä-Pirkan kanssa on ollut poikkeuksellisen pitkäaikaista, ja on alkanut jo vuonna 2006. Pitkäaikainen kumppanuus on mahdollistanut päivittäisen yhteistyön hioutumisen tehokkaaksi ja sujuvaksi. Joka päivä pitää lämmöntuotannon onnistua, ja sen takana pitää olla 24/7 toimintavarma polttoainehuolto.

Nyt solmittu polttoaineen toimitussopimus vastaa laajuudeltaan noin kolmen suoran henkilötyövuoden työllistävää vaikutusta polttoaineen korjuu-, käsittely- ja logistiikkaketjuihin, minkä lisäksi välillistä työllistävää vaikutusta paikallisesti.

Pitkäaikaisella kumppanuudella varmuutta

”Yhteistyö Joutsan Lämmön kanssa on jatkunut jo 14 vuotta. Pitkäaikaisen yhteistyön ansiosta paikalliset urakoitsijamme ovat uskaltaneet investoida kalustoon ja lähialueen metsänomistajiin päin on muodostunut vakiintuneet puukauppasuhteet. Energiapuun hankinta on pitkäjänteistä toimintaa ja ilman pitkäaikaisia toimitussopimuksia se ei ole mahdollista. Metsä-Pirkka toimittaa raaka-aineen myös Joutsan Ekowatti Oy:n kahdelle laitokselle ja sopimus Joutsan Lämmön kanssa tukee tätä toimintaa; isommat määrät takaavat toimitusten sujumisen kaikille laitoksille. Yhteistyö lähialueen toimijoiden kanssa tukee vastuullisuutta toimintaa” luonnehtii pitkäaikaista yhteistyötä Metsä-Pirkan toimitusjohtaja Jouko Pirkkalainen.

Lämmöntuotanto politiikan myllerryksessä – Joutsan tilanne suotuisa

”Polttoainemarkkinat ovat Suomen ilmasto- ja energiapoliittisten linjausten, sekä niihin liittyvien merkittävien epävarmuustekijöiden vuoksi ajautumassa vaikeasti ennakoitavaan suuntaan. Vaikka Joutsan Lämmön polttoainekäyttö on noin 98 % puupolttoaineita, turvetta ja kivihiiltä ei käytetä lainkaan, Suomen ilmastopolitiikan tahtotila kivihiilen ja turpeen energiakäytön alasajosta vaikuttaa koko lämmityspolttoainemarkkinaan sekä saatavuustilanteeseen Suomessa. Kolmannes koko Suomen kaukolämmön polttoainevalikoimasta ollaan kivihiilen ja turpeen alasajon myötä poistumassa, eikä ole tiedossa ratkaisuja energiahuollon turvaamisesta. Kun tähän yhdistetään puheet metsien hakkuurajoituksista, epävarmuudet valtakunnan tasolla ovat kasvaneet käytettävien polttoaineiden saatavuuden ja hintatason osalta. Tähän yleiseen energia-alan toimintaympäristön tilanteeseen Joutsan Lämmönkin pitää toimintaansa sopeuttaa. Joutsan kaukolämpötoiminnan tulevaisuudenkuva on kuitenkin erittäin hyvä, perustuen luontaisesta lähialueen harvennuspuun ja hakkuiden sivutuotteiden saatavuudesta. Kun polttoaineet tulevat lähimetsien harvennuspuusta ja hakkuiden sivutuotteista, paikallisen toimittajan, Metsä-Pirkan toimesta, niin huoltovarmuus kuin sopeutuminen ilmastopoliittisiin muutoksiin ovat hyvällä mallilla’, arvioi Joutsan Lämmön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

”Tämän vuoden aikana julkista tukea on avattu haettavaksi lämmitysmuotojen muutokselle ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin. Joutsankin taajama-alueella on öljylämmitteisiä kiinteistöjä, joiden kannattaa nyt pohtia valtion tukia öljylämmöltä kaukolämpöön liittymiselle. Tuet omakotitaloille lämmitysmuodon muutoksille ovat 4 000 €, ja rivi- ja kerrostaloissa asuntokohtainen tuki voi olla maksimissaan 4 000 €. Olemme Joutsan Lämmön puolelta jo kontaktoineet joitain tunnistamiamme asiakkaita. Mielestäni nämä tukimekanismit kannattaa hyödyntää fossiiliselta öljyltä pois siirtymiseksi’, toimitusjohtaja Tykkyläinen jatkaa.

Paikallinen yhteistyö mahdollistaa enemmän

Joutsan Lämmön päivittäisestä teknisestä toiminnasta vastaa lämpö-, sähkö- ja vesihuollon käyttö-, kunnossapito- ja urakointiyhtiö Elvera Oy. Elveralla on nyt kaiken kaikkiaan yhteensä noin 330 tuotantolaitos- ja verkosto-alan ammattilaista laajalla maantieteellisellä alueella. Joutsan Lämmölle vahva käyttö- ja kunnossapitokumppani tarkoittaa erittäin tehokkaan ja ammattitaitoisen palvelun saamista. Kaukolämpötoiminnassa tarvitaan lämpökeskusammattilaisia, sähkö-automaatioammattilaisia, verkostotekniikan ammattilaisia. Joutsan Lämmöllä ei olisi toiminnan mittaluokan huomioiden mahdollisuuksia ylläpitää omaa henkilöstöä kattamaan koko tarvittava osaamisen pelikenttä. Elveralla on Joutsassa ja sen lähiseuduilla monialaisesti ammattilaisia Joutsan Lämmön tueksi. Joutsan Lämmön lämpökeskusta ohjataan Elveran 24/7 miehitetystä käyttökeskuksesta Savonlinnasta.

”Elvera pystyy toimimaan tehokkaasti, ja ylläpitämään henkilöstön työhönottopisteitä laajalla alueella ja kuntataajamissa, kun yhdyskunnan sähkö-, vesi-, lämpö- ja katuvalotoiminnoista saadaan riittävää työkuormaa henkilöstölle. Joutsan Lämmön yhteistyö on hieno esimerkki toimialarajat ylittävän yhteistyön merkityksestä. Elveralla on alueella Suur-Savon Sähkö – konsernin sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminnan työkuormaa, ja olemme saaneet kehitettyä erinomaista moniosaamista Joutsassa ja sen lähialueella asuville asentajille. Sähkön ja lämmön yhteen lasketusta työkuormasta rakentuu riittävää työkuormaa, joka mahdollistaa asentajien työpisteet Joutsassa’, Elveran toimitusjohtaja Arto Nieminen kiittelee yhteistyötä Joutsan Lämmön kanssa.

Joutsan Lämpö Oy on Joutsan kunnan tytäryhtiö, jonka asiakkaana on yli kahdeksankymmentä kiinteistöä Joutsan kunnan keskustaajamassa. Joutsan Lämpö Oyn liikevaihto on noin miljoona euroa vuodessa. Yhtiöllä ei ole varsinaisesti omaa henkilöstöä, mutta se työllistää paikallisesti ja alueellisesti kumppaneiden kautta noin kuuden henkilötyövuoden verran suoraa työllistävää vaikutusta. www.joutsanlampo.fi

Metsä-Pirkka Ky on joutsalainen yksityinen ja monipuolinen metsäpalveluyritys, joka on perustettu vuonna 2000, mutta jonka yrittäjillä on alan kokemusta jo 1980 – luvulta lähtien. www.metsapirkka.fi

Elvera Oy on suomalaisten kuntaomisteisten energiayhtiöiden omistama sähkö-, lämpö-, vesi- ja kuituverkostoihin sekä erilaisiin tuotantoprosesseihin erikoistunut monialainen palveluyhtiö, jolla on noin 330 henkeä palveluksessaan. Elveran liikevaihto on noin 55 miljoonaa euroa, ja sen suurin omistaja on Suur-Savon Sähkö Oy, joka omistaa 49,98 % Elverasta. www.elvera.fi