Alueelliset kehitysnäkymät: Keski-Suomi on keskiössä ja keskellä

Vuoden ensimmäinen Alueelliset kehitysnäkymät-raportti alkaa toteamuksella, jossa korostetaan Keski-Suomen keskeistä sijaintia. Tämä maantieteellinen ominaisuus antaa paljon mahdollisuuksia: muutaman tunnin etäisyydellä asuu puolet suomalaisista. Huoli saavutettavuudesta on silti aiheellinen. Rata- ja maantieyhteyksissä riittää kehitettävää, samoin lentoliikenteen säilyttämisessä.

– Tällä hetkellä vallitsee varovaisen positiivinen vire. Haastavina aikoina myös yritysten muuntautumiskyky on ollut erinomaista. Tulevaisuutta on kuitenkin vaikea arvioida edes lyhyellä aikavälillä, sillä muutokset tulevat yllättäen ja niiden vaikutukset ovat välittömiä, johtava asiantuntija Päivi Hamarus Keski-Suomen ELY-keskuksesta toteaa.

Kivijalat kannattelevat, uusia vahvoja toimijoita nousemassa

Keski-Suomen vahvoina kivijalkoina ovat edelleen metsä- ja metalliteollisuus. Molemmissa tilauskannat ovat hyviä. Etenkin metsäteollisuudessa uusien ympäristöystävällisten jalosteiden esiinmarssi jatkuu voimakkaana. Myös teknologiateollisuudella menee maakunnassa mukavasti.

– TKI-toiminta Keski-Suomessa on ilahduttavan vireää. Se myös näkyy uusina innovaatioina esimerkiksi bio- ja kiertotaloushankkeissa, mutta yhtä lailla perinteisemmässäkin teollisuudessa, Hamarus jatkaa.

Jyväskylästä on kehkeytynyt nopeasti ICT- ja kyberalan johtavia kaupunkeja Suomessa. Huhtikuussa Jyväskylään perustetun Suomen kyberosaamiskeskuksen visiona on kehittyä huippuluokan kansainväliseksi kyberturvallisuuden tutkimus- ja koulutuskeskukseksi. Jo nyt ala työllistää Jyväskylän seudulla noin 6 000 työntekijää.

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten näkemykset alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Keski-Suomen osio on tehty Keski-Suomen ELY-keskuksen, Keski-Suomen liiton ja seutujen asiantuntijoiden yhteistyönä.