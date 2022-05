Alueelliset kehitysnäkymät: Kohonneet hinnat, saatavuusongelmat sekä työvoimapula jarruttavat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen yritysten kehittymistä

Talouden heilahtelut vaikuttavat alueella sijaitsevien suuryritysten kautta alihankintaketjuihin sekä laajaan joukkoon työntekijöitä. Yritysten laajat investoinnit Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla etenevät, vaikka talouden epävarmuus voikin vaikuttaa joidenkin yritysten kykyyn tehdä investointeja. Venäjän vastaisilla pakotteilla voi olla jonkin verran vaikutusta myös joihinkin vientiyrityksiin. Toisaalta kriisin myötä kiihtynyt vihreä siirtymä, kuten myös fossiilisista polttoaineista irtautuminen, lisää entisestään kysyntää alueen vahvuuksille, esimerkiksi akkuteollisuudelle ja uusiutuvalle energialle. Tämä luo mahdollisuuksia Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta pulppuaville innovaatioille erityisesti pidemmällä aikavälillä.

Elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä jarruttaa edelleen myös työvoimapula, joka koskettaa lukuisia toimialoja ja ammattiryhmiä. Työttömyys on pienentynyt koronapandemiaa edeltäneelle tasolle ja alueen työllisyysaste on maan parhaimmistoa. Samaan aikaan avointen työpaikkojen määrät ovat ennätyskorkeita ja Ukrainan sota vaikeuttaa kausityövoiman saatavuutta erityisesti alkutuotannossa kesän sesonkitöiden kynnyksellä. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan epäsuhdasta aiheutuvaa kohtaanto-ongelmaa pyritään ratkomaan alueen toimijoiden välisessä yhteistyössä laajalla työkalupakilla.

Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Kyseessä on laadullinen arvio, jota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit. Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus. Tämän katsauksen arviot on tuotettu maalis-huhtikuun 2022 aikana.



Katsaus laadittiin poikkeuksellisessa tilanteessa. Koronakriisistä toipuminen oli jo hyvässä vauhdissa, kunnes Venäjän hyökkäys Ukrainaan loi uuden globaalin kriisin ja muutti tilannetta olennaisesti. Sodalla ja siihen liittyvillä pakotteilla on sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia alueiden talouteen ja työllisyyteen. Yleisten taloutta ja työllisyyttä koskevien arviointien lisäksi katsauksessa on nostettu esiin Ukrainassa käytävän sodan jo havaittuja sekä arvioituja vaikutuksia alueille, vaikkei kaikkia niitä tai niiden merkityksiä olekaan vielä mahdollista täysin tunnistaa.