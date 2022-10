Alueelliset kehitysnäkymät: kustannusten kasvu ja työvoimapula kurittavat elinkeinoelämää, mutta pohjalaisyritysten usko tulevaisuuteen on vahvaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Elinkeinoelämän näkymät huolestuttavat, mutta vihreä siirtymä luo toivoa tulevaisuuteen

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämän näkymät ovat eri barometrien ja tutkimusten mukaan synkentyneet. Monilla eri toimialoilla elinkeinoelämän toimintaa vaikeuttavat Ukrainan sodasta joko suoraan tai välillisesti aiheutuneet energian, polttoaineiden, lannoitteiden ja komponenttien hinnannousut ja saatavuusongelmat. Tuotantokustannusten kasvaessa yritykset ovat joutuneet kohottamaan lopputuotteiden hintoja, mutta kannattavuus on silti heikentynyt usealla alalla. Sodan vaikutuksesta edelleen kurjistunut maatalouden kustannuskriisi kurittaa alkutuotantoa ja energian hinnan räjähdysmäinen kasvu aiheuttanee Suupohjan rannikkoseudun kasvihuoneiden sulkeutumisen talvikuukausien ajaksi.

Maailmantalouden epävarmuus ja ennustukset tulevasta taantumasta saattavat heikentää yritysten uskallusta investoida. Ulkomaisia investointeja saattaa jarruttaa Suomen sijainti hyökkäyssotaa käyvän maan rajanaapurina. Näistä seikoista huolimatta yrityksillä on kuitenkin vielä rutkasti rohkeutta investoida ja innovoida. Fossiilisista polttoaineista irtautumisen myötä kiihtynyt vihreä siirtymä saa uutta pontta Pohjanmaan ELY-keskusalueelta, jossa tuulivoiman tuotanto lisääntyy, akkuklusterit kasvavat ja uusiutuvan energian käyttöä edistäviä ratkaisuja kehitetään myös mm. vety-, metanoli-, aurinkovoima- ja biokaasutuotannossa. Venäjän-markkinoille on löydetty korvaajia, esimerkiksi Kokkolan satamassa tuulivoimarakentamiseen liittyvät kuljetukset ovat nyt kuromassa kiinni aukkoa, joka liikennöintiin jäi Venäjän transitiokuljetusten päättymisestä.

Työvoiman kysyntä on edelleen suurta, uhkana kasvihuoneiden suuri lomautuspiikki

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan työllisyystilanteet ovat maakuntien välisessä vertailussa parhaimmistoa, ja työvoiman kysyntä alueilla on kovaa. Osaavan työvoiman saatavuus vaikeuttaa yritysten toimintaa lukuisilla eri toimialoilla ja monen koulutustason osaajista on pulaa. Työvoimapula on yksi merkittävimmistä yritysten kasvua ja kehittymistä rajoittavista tekijöistä yleisen suhdannetilanteen ja kustannustason lisäksi.

Ukrainan sodasta aiheutuvalla energiakriisillä tullee olemaan suuria, joskin onneksi väliaikaisia vaikutuksia työllisyystilanteeseen etenkin Pohjanmaalla. Tulevana talvena suuri osa Suupohjan rannikkoseudun kasvihuoneista joudutaan väliaikaisesti sulkemaan energian hinnan räjähdysmäisen kasvun takia. Sen vuoksi kasvihuoneilla ja niihin liittyvissä oheistoiminnoissa työskentelevät sadat, pääasiassa ulkomaalaiset työntekijät joudutaan väliaikaisesti lomauttamaan. Pohjanmaan TE-toimistossa varaudutaan palvelemaan lomautetuksi joutuvia henkilöitä, mutta tilanteessa on vielä paljon avoimia kysymyksiä.

Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Kyseessä on laadullinen arvio, jota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit. Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus.