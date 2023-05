Alueelliset kehitysnäkymät: pohjalaisyritykset investoivat tulevaan ennätystahdilla, vaikka työvoimapula jatkuu vaikeana (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Yrityskentän tunnelmat ovat haasteista huolimatta toiveikkaat

Elinkeinoelämää ovat viime vuosina kurittaneet ensin koronapandemia, sitten Ukrainan sota ja sen myötä energiakriisi. Näistä haasteista huolimatta maakunnissa on käynnissä ennätysluokan investointibuumi – Pohjanmaan Kauppakamarin laskelmien mukaan investoinnit ovat jopa 12 miljardia euroa vuosikymmenen loppuun mennessä ja uusia suoria työpaikkoja syntyy useita tuhansia. Suuri osa investoinneista kohdistuu teollisuuteen ja vihreään siirtymään, mutta myös muilla toimialoilla ollaan toiveikkaita tulevaisuuden suhteen.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa merkittäviä hankkeita on lukuisia - muun muassa GigaVaasan akkutehdasalueelle sijoittuvat akkukennotehdas, katodimateriaalitehdas ja anodimateriaalitehtaat, Kaskisten Metsä Boardin taivekartonkitehdas sekä Keliberin litiumjalostamo, -rikastamo ja -kaivosalueet Keski-Pohjanmaalla. Maakuntiin on suunnitteilla myös useita vetylaitoksia, tuulivoimapuistoja sekä eri energiantuotantomuotoja yhdisteleviä hybridihankkeita. Teollisuus- ja energiasektorin lisäksi investointeja on käynnissä muillakin toimialoilla, kuten kaupan alalla, rakentamisessa, alkutuotannossa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan lähitulevaisuuden näkymät on arvioitu positiivisiksi molemmissa maakunnissa.

Rekrytointiongelmista muodostunut todellinen kasvun este

Työllisyystilanne on perinteisesti ollut maan huippua Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Hyvien työllisyyslukujen kääntöpuolena ovat haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa. Työvoiman kysyntä säilynyt vilkkaana myös epävarmentuneessa taloustilanteessa, mutta rekrytointiongelmat ovat muodostuneet todelliseksi kasvun esteeksi ja ammattitaitoisen henkilöstön puute vaivaa lukuisia eri toimialoja.

Viime vuosina erityisesti kausityövoiman maahantuloa ovat vaikeuttaneet ensin korona-ajan rajoitukset ja sitten Ukrainan sota. Tulevaisuudessa työvoiman kysyntä tulee kasvamaan entisestään tuhansilla henkilöillä alueelle suunniteltujen suurhankkeiden edetessä rakennus- ja tuotantovaiheisiin. Alueen toimijat hyödyntävät yhteistyössä työvoiman saatavuuden haasteiden ratkaisussa laajaa työkalupakkia, joka koostuu mm. kansainvälisen työvoiman potentiaalin hyödyntämisestä, osaamisen kehittämisestä ja jatkuvan oppimisen edistämisestä sekä liikkuvuuden edistämisestä.

Alueen toimijat arvioivat, että työvoiman saatavuus heikkenee entisestään lähitulevaisuudessa, sillä kysynnän ennakoidaan kasvavan voimakkaasti.

Kevään 2023 Alueellisten kehitysnäkymien arviot on laadittu maalis-huhtikuussa 2023 ELY-keskuksen ja sidosryhmien yhteistyönä. Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus tehdään kaksi kertaa vuodessa. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit.