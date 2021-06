Alueelliset verkostot näyttivät voimansa pandemiassa, kuntajohtajat kiittivät

Jaa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja alueen kuntajohtajien verkosto kokoontui vuoden 2021 kevätkaudella 22. kerran pohtimaan koronaepidemian torjuntatoimia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Verkostoa vetävän ylijohtaja Terttu Savolaisen mukaan keväällä alueellinen epidemian torjunnan hybridistrategia toteutui erinomaisesti. Niissä kunnissa ja alueilla, joissa tarvittiin yleistä linjaa tiukempia rajoituksia, päätökset tehtiin ripeästi.

Alueelliset verkostot näyttivät voimansa pandemiassa, myös kuntajohtajat kiittivät. Kuntapäättäjille on valmisteilla koulutusta varautumiskysymyksistä ja alueelliset maanpuolustuskurssit jatkuvat syksyllä.

Aluehallintoviraston määräämät 446 päivää kestäneet kokoontumisrajoitukset ovat päättyneet kesäkuun alussa ja epidemia on pysynyt alhaisella tasolla maakunnissa.

Tapahtumajärjestäjien on yhä noudatettava tartuntatautilain 58 c pykälän mukaisia hygieniamääräyksiä. Ylijohtaja Savolainen on tyytyväinen, että tapahtumia voidaan tänä kesänä järjestää viime vuotta joustavammin.

Aluehallintovirastot ovat pyrkineet vastaamaan tapahtumajärjestäjien tiedon tarpeeseen pitämällä kaksi valtakunnallista ja yhden Pohjois-Suomeen suunnatun infon. Tilaisuuksien tallenteet ovat nähtävissä Aluehallintovirastojen YouTube-kanavilla.

Keskustelussa ennakoitiin, että odotettavissa on epidemian kannalta rauhallinen kesä ja alkusyksy. Syksyn tullen kattava rokotusten eteneminen tulee hillitsemään tautimäärien kausivaihtelua.

Kesän aikana yhteiskunnan on käytävä keskustelu kuinka suuren COVID-19 viruksen riskitason kanssa jatkamme. Kesän jälkeen päätetään mitä koronatoimia tulevana vuotena on syytä tehdä ja olisiko valittua strategiaa päivitettävä.

Kevätkauden työ eri verkostoissa todettiin onnistuneeksi. Sujuvassa yhteistyössä on opittu toisilta, joka on varautumisessa keskeistä. Verkostot näyttivät voimansa niin kuntien toimijoiden, yrittäjien, kolmannen sektorin ja kansalasten kanssa.

Kuntajohtajien verkosto kokoontuu seuraavan kerran 24.8.2021 klo 7:30.

Lisätietoja

Ylijohtaja Terttu Savolainen, terttu.savolainen@avi.fi , Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

