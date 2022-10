Alueen viranomaiset varautuvat Närpiön kasvihuoneiden lomautuksiin (Pohjanmaa)

Närpiön kaupunki ja Österbottens Svenska Producent förbund r.f. tekivät alustavan kartoituksen alueen kasvihuoneyrittäjille mahdollisista työvoiman lomauttamistarpeista.



- Kartoituksesta saamamme tulokset viittaavat siihen, että massalomautukset ovat todennäköisiä vaikkakin lyhytkestoisia, toteaa Närpiön kaupungin kotouttamiskoordinaattori Jennifer Ståhlgård.

Tilanne kuitenkin elää ja kehittyy koko ajan, ja kasvihuoneyrittäjille on lähetetty uusi kartoituspyyntö tarkentavine tietoineen, jotta alueen viranomaiset pystyvät varautumaan ja tukemaan palveluineen yrittäjiä ja työntekijöitä.Viranomaiset pyrkivät vastaamaan nopeasti muuttuneeseen työmarkkinoiden tilanteeseen, mutta toivovat tiivistä yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa.

- Toivomme, että työnantajat avustavat työntekijöitään tarvittavien dokumenttien täytössä kuten TE-toimistoon rekisteröitymisessä. Paperisen rekisteröitymislomakkeen liitteeksi tulee kopioida ote henkilöllisyystodistuksesta ja oleskelulupakortista, toteaa Pohjanmaan TE-toimiston palvelujohtaja Juha Nummela.

Pohjanmaan ELY-keskuksen kotouttamispäällikkö Emine Ehrström kertoo, että viranomaiset ja elinkeinoelämän edustajat ovat keskustelleet siitä, että mitkä tukitoimet olisivat tarpeidenmukaisia, jos lomautukset realisoituvat, ja mikäli ne ovat kestoltaan vain lyhytaikaisia.

- Näkisimme ensisijaisesti, että pyrimme edistämään lomautettujen vieraskielisten kotimaisten kielten taitoa sekä vahvistamaan työntekijöiden tietotaitoja asioissa, joita he pystyvät hyödyntämään, kun lomautukset päättyvät. Jotta lomautusaikaa voidaan hyödyntää osaamisen vahvistamisessa on työnantajien näkemys osaamistarpeista ensiarvoisen tärkeää meille viranomaisille, jotta palvelumme vastaavat kaikkien osapuolten tarpeita, toteaa Ehrström.

Närpiön kaupunki on varautunut mahdollisiin lomautuksiin ja kaupunki tulee mahdollistamaan kielikoulutusta noin 200:lle lomautettavalle vieraskieliselle työntekijälle. Alueella on tarjolla työvoimakoulutuksena hankittua kotoutumiskoulutusta, mutta kapasiteetti on rajallinen. Lisäksi Pohjanmaan TE-toimiston kautta lomautettavien työntekijöiden on mahdollista hankkia erilaisia tarpeiden mukaisia työelämän lupakortteja osallistumalla mm. työturvallisuuskorttikoulutukseen, hygieniapassikorttikoulutukseen, trukkikorttikoulutukseen.

Viranomaiset tulevat mahdollisuuksien mukaan järjestämään infotilaisuuden kasvihuonetuotannon työnantajille. Lisäksi viranomaiset ovat suunnitelleet monikielisen informaation tuottamista teksti- ja videomuodossa lomautusuhan alla oleville työntekijöille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä TE-toimistoon rekisteröitymisestä. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä suunnittelee parhaillaan tarvittavia sosiaalihuollon ennaltaehkäiseviä tukitoimia alueelle.

Maahanmuuttajien työnteko-oikeutta toivotaan joustavammaksi

Närpiön kaupunki, Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjanmaan TE-toimisto ovat käyneet keskustelua Närpiön tilanteesta, jonka vaikutukset tulevat heijastumaan myös muihin Suupohjan rannikkoseudun kuntiin työvoiman liikkuvuuden vuoksi. Myös Suupohjan rannikkoseudun tilannekuva- ja ennakointityöryhmässä käsiteltiin alueen kasvihuoneviljelijöiden tilannetta ja lomautusten tarvetta. Työskentelyyn on osallistunut Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan TE-toimiston lisäksi Suupohjan rannikkoseudun kunnat, ÖsterbottensSvenskaProducentförbundr.f., DYNAMO, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä.

Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä Suupohjan rannikkoseudun tilannekuva- ja ennakointityöryhmän kanssa jätti työ- ja elinkeinoministeriölle kannanoton syyskuussa siitä,että työperäisten kasvihuoneissa työskentelevien maahanmuuttajien oikeutta työntekoon joustavoitettaisiin energian hinnan nousun vaikutuksista johtuen siten, että osaavasta työvoimasta voidaan alueella pitää kiinni tarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä työpaikkaa voi vaihtaa vapaasti, jos henkilölle on myönnetty työntekijän oleskelulupa ammattialalle ja uusi työ on samalla ammattialalla. Lupa on voitu myöntää myös työnantajaperusteisesti tiettyyn tehtävään. Jos henkilö haluaa siirtyä toiseen tehtävään, tulee hänen hakea tähän uutta lupaa. Uuteen tehtävään ei myöskään voi siirtyä ennen kuin uusi lupa on myönnetty.