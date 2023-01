Aluehallintovirasto julkaisi kehittämänsä verkkosivuston saavutettavuuden testausohjelmiston lähdekoodin

Aluehallintovirasto on julkaissut verkkosivustojen saavutettavuuden valvontaan kehittämänsä Salvia-testausohjelmiston lähdekoodin. Lähdekoodi on julkaistu avoimella lisenssillä, ja se on siten hyödynnettävissä niin epäkaupalliseen kuin kaupalliseenkin käyttöön.

Palveluntarjoajat voivat hyödyntää Salvia-ohjelmistoa tarkastamalla palvelunsa saavutettavuutta omatoimisesti. Salvian lähdekoodi löytyy GitHub-palvelusta osoitteesta https://github.com/accessibility-fi/salvia. Salvia-ohjelmisto käyttää testausytimenään Lissabonin yliopiston kehittämää QualWeb-testausohjelmistoa ja sen käyttämiä kansainvälisiä ACT-testaussääntöjä. Ohjelmiston käyttöliittymä ja sen tuottamat testausraportit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Salvia toimiikin parhaiten asiantuntijan apuvälineenä. Monien saavutettavuuspuutteiden kuten kuvien tekstivastineiden arviointi edellyttää silti asiantuntijan arviota. "Salvia tai mikään muukaan automaattinen työkalu ei voi koskaan yksin kertoa, täyttääkö testattu palvelu kaikki saavutettavuusvaatimukset", painottaa Eetu Komsi, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa koko Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta ja antaa neuvontaa ja ohjeita saavutettavuudesta. Saavutettavuuden huomiointi edistää ihmisten yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa. Saavutettavuusvaatimukset koskevat verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia. Vuoden 2023 valvontajaksolla aluehallintovirasto tarkastaa 240 verkkosivuston saavutettavuuden automatisoidulla menetelmällä ja 22 verkkosivustoa asiantuntijatyönä. Mobiilisovelluksia virasto tarkastaa asiantuntijatyönä 12 kpl vuonna 2023. Lue lisää saavutettavuusvalvonnan blogista Saavutettavuusvalvonnan blogikirjoituksessa ylitarkastaja Eetu Komsi esittelee ohjelmiston kehityksen taustoja sekä muita Euroopassa verkkosivustojen saavutettavuuden tarkastamiseen käytettyjä työkaluja: Salvia-ohjelmistosta ratkaisu saavutettavuusvalvonnalle

Tarkemmin ohjelmiston käyttöä Komsi esittelee toisessa bloggauksessa: Aluehallintovirasto on julkaissut testausohjelmansa lähdekoodin Lisätietoja Eetu Komsi

Ylitarkastaja

Saavutettavuusvalvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

+358 29 501 6571

eetu.komsi@saavutettavuus.fi Saavutettavuusvalvonnan yksikkö

p. +358 29 501 6000 (vaihde)

saavutettavuus@avi.fi