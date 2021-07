Aluehallintovirasto määrää Hoivakymppi Oy:n korjaamaan Hannun Linnan toiminnan epäkohdat viipymättä

Jaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston saaman selvityksen mukaan Hoivakymppi Oy:n Hannun Linnan toimintayksikössä ei ole ollut tarpeeksi henkilökuntaa eikä vaadittavaa vastuuhenkilöä. Lisäksi toimintayksikön asiakkaiden itsemääräämisoikeutta on laiminlyöty.

Aluehallintovirasto määrää Hoivakymppi Oy:n huolehtimaan elokuun loppuun mennessä, että Hannun Linnassa on sen lupaa vastaava henkilöstö. Lisäksi toimintayksikön omavalvontasuunnitelma tulee päivittää. Palveluntarjoajan on myös välittömästi huolehdittava, että Hannun Linnan toiminta täyttää asiakkaiden itsemääräämisoikeutta koskevan lain edellytykset.

Hoivakymppi Oy:n Hannun Linna -toimintayksikkö on Tampereella sijaitseva aikuisten kehitysvammaisten yksikkö, jolla on lupa tehostetun palveluasumisen tuottamiseen 21 asiakkaalle. Lisäksi yksikkö tuottaa tukiasumista kuudelle kehitysvammaiselle asiakkaalle.

Aluehallintoviraston saamien selvitysten perusteella Hannun Linnan palvelumitoitus on 1.2.-31.3.2021 selvästi alittanut luvan edellyttämän henkilöstömäärän. Lisäksi ajalla 19.4.-20.6.2021 henkilömitoitus on ollut luvanmukainen vain muutamana päivänä. Hoivakymppi ei ole myöskään huolehtinut, että Hannun Linnassa on ollut lain vaatima vastuuhenkilö.

Hoivakymppi saa huomautuksen myös asiakkaiden itsemääräämisoikeutta koskevan lain laiminlyömisestä.

Epäkohdat ovat merkittävästi heikentäneet Hannun Linnan palvelun laatua ja vaarantaneet asiakasturvallisuuden.