Aluehallintovirasto määrää Jyväskylän kaupungin järjestämään puheterapiapalvelut hoitotakuun puitteissa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 15.2.2022 Jyväskylän kaupungille määräyksen järjestää puheterapiapalvelut kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Jyväskylän kaupungin on suoritettava tarpeelliset toimenpiteet 31.8.2022 mennessä. Aluehallintovirasto määrää Jyväskylän kaupungin antamaan 12.9.2022 mennessä ajankohtaiset tilastotiedot puheterapeutin hoitoon pääsyn toteutumisesta.

Aluehallintovirasto on valvonut Jyväskylän yhteistoiminta-alueen puheterapiapalveluiden hoitoon pääsyä vuodesta 2019 lähtien. Aluehallintovirasto otti puheterapiapalvelut valvontaansa Keskisuomalaisessa 25.4.2019 julkaistun artikkelin perusteella. Aluehallintovirasto on antanut aiemmin jo kaksi päätöstä valvonta-asiassa. Kaupunki ei ole saattanut lakisääteistä velvoitettaan hoitoon pääsyn määräajoista lain edellyttämälle tasolle aluehallintoviraston kahdesta huomautuksesta (17.7.2019 ja 31.12.2020) huolimatta. Aluehallintoviraston saaman tiedon mukaan kaupunki on ottanut käyttöön uusia toimintatapoja ja pyrkinyt samalla kehittämään palveluiden järjestämistä määräajassa. Hoitoon pääsyn pitkittymisen taustalla monia syitä Jyväskylän kaupungin antamien tietojen mukaan vuonna 2021 hoitotakuu ylittyi toukokuussa 60 prosentilla ja lokakuussa 32 prosentilla potilaista. Koronapandemia on hankaloittanut puheterapian ruuhkautunutta tilannetta. Loppuvuotta 2020 ja alkuvuotta 2021 rasittivat Sairaala Novan muuttoon liittyvät asiat. Myös entisessä työpisteessä tehty remontti on osaltaan vaikuttanut asiaan. Jyväskylän kaupungin mukaan puheterapeuttien vakanssien täyttö on ollut myös haastavaa. Lokakuussa 2021 puheterapeutin vakansseja on ollut täyttämättä yksi, ja muuta poistumaa on ollut 1,5 henkilötyövuoden verran. Myöskään yksityiseltä sektorilta hankitut ostopalvelut eivät ole riittäneet kattamaan resurssivajausta. Rekrytointiongelmat sekä yksityiseltä sektorilta hankittujen ostopalveluiden riittämättömyys ovat sinänsä ymmärrettäviä syitä hoitoon pääsyn pitkittymiselle, mutta ne eivät kuitenkaan oikeuta poikkeamaan terveydenhuoltolain pykälässä 51 säädetyistä määräajoista. Aluehallintovirasto katsoo perusteltuna toimenpiteenä velvoittaa Jyväskylän kaupunki saattamaan hoitoon pääsy puheterapeutin vastaanotolle lain edellyttämälle tasolle. Jyväskylän kaupungin on huolehdittava esimerkiksi talousarviopäätöksissään siitä, että jokaiselle tarjotaan lainsäädännön edellyttämät riittävät palvelut. Kaupungin on organisoitava terveyspalvelunsa siten, että palvelujen tarjonta vastaa hoidon tarvetta ja kansalaisten oikeus laissa säädettyihin terveyspalveluihin toteutuu. Lisätietoa: Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 51 § Lisätietoa medialle: ylitarkastaja Maarit Penttilä, etunimi.sukunimi@avi.fi tai p. 0295 018 567 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto