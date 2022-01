Aluehallintovirasto määrää Kymenlaakson liikunta-, harrastus- ja virkistystiloja suljettavaksi 20.1. alkaen kahden viikon ajaksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 18.1.2022 päätöksen, jolla Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen tietyt liikunta-, harrastus- ja virkistystilat määrätään suljettavaksi 20.1.-2.2.2022 väliseksi ajaksi. Alueen epidemiatilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea terveydenhuollon kantokyvyn näkökulmasta, ja tilojen sulkeminen arvioidaan välttämättömäksi toimenpiteeksi, jotta epidemian nopeaa leviämistä voidaan torjua. Lain mukaan sulkupäätös voidaan tehdä enintään kahden viikon ajaksi kerrallaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemä sulkupäätös ulottuu kaikkiin tiloihin, jotka voidaan tartuntatautilain pykälän 58 g mukaan määrätä suljettavaksi, ja koskee tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoiminnan osalta näissä tiloissa:

sisätilat, joita käytetään joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan

kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

”Sairaanhoitopiirin lausunnon perusteella epidemiatilanne ei anna mahdollisuutta jättää joitakin tiettyjä tiloja päätöksen ulkopuolelle”, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Aluehallintoviraston on välttämätöntä tehdä ne sairaanhoitopiirin lausunnossa suositellut torjuntatoimet, joista lain puitteissa voimme päättää. Ymmärrämme erittäin hyvin rajoitusten aiheuttaman haitan yrittäjille ja palvelujen käyttäjille ja toki toivomme, että epidemiatilanne helpottaisi mahdollisimman pian.”

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus. Tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien äänestyksen järjestäminen on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Vastaava tilojen sulkupäätös on tällä hetkellä voimassa Etelä-Suomessa myös Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Kaikki Etelä-Suomen aluehallintoviraston voimassa olevat rajoituspäätökset ja aikatauluarvio päätösten jatkon tarkastelusta on listattu jäljemmäs tiedotteeseen.

Päijät-Hämeessä jatketaan tilojen käyttöä koskevaa määräystä lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lisäksi tehnyt 18.1.2022 Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueelle erilaisten asiakas-, osallistuja- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä tehostavan jatkopäätöksen. Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on ehkäistävä lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä itse määrittelemillään toimenpiteillä.

Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Toimet täytyy kirjata suunnitelmaan, joka tulee pitää asiakkaiden nähtävillä.

Päätös koskee laajasti erilaisia yleisö- ja asiakastiloja eikä vaikuta tiettyjen liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen sulkumääräykseen, joka on myös voimassa Päijät-Hämeen alueella.

Aluehallintoviraston päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d, ja se on voimassa 19.2.2022 asti. Vastaava päätös on tällä hetkellä voimassa koko Etelä-Suomen alueella. Tarkempaa tietoa päätöksen sisällöstä käytännössä löytyy aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiosta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384.

Epidemiatilanne ja voimassa olevat rajoitukset eroavat sairaanhoitopiireittäin

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen viiden sairaanhoitopiirin (Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen) epidemiatilanteet eroavat toisistaan, minkä vuoksi myös voimassa olevat rajoitukset ovat keskenään erilaisia. Alla on listattu tällä hetkellä voimassa olevat kokoontumisrajoitukset sekä tiettyjen tilojen sulkemista ja tilojen terveysturvallista käyttöä koskevat päätökset sairaanhoitopiireittäin.

Rajoituspäätöksiä ja niiden laajuutta arvioidaan viranomaisten yhteistyönä alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä, joita johtavat sairaanhoitopiirit. Päätösten välttämättömyyden ja niiden sisällön arviointia varten aluehallintovirasto tarvitsee usein sairaanhoitopiirin erillisen lausunnon. Mahdollisista uusista päätöksistä tai rajoitusten jatkosta pyritään tiedottamaan niin pian kuin se on mahdollista.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alue

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella voimassa on kokoontumisrajoitus, jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuuksia. Päätös on voimassa 23.1.2022 asti. Ulkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien henkilömäärää ei ole rajoitettu aluehallintoviraston päätöksellä.

Lisäksi voimassa on tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös, joka velvoittaa lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseen. Päätös on voimassa 23.1.2022 asti.

Rajoitusten jatkoa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan kuluvalla viikolla, ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston on tarkoitus tiedottaa uusista päätöksistä perjantaina 21.1.2022.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kokoontumisrajoitus, jonka mukaan henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Päätös on voimassa 31.1.2022 asti. Ulkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien henkilömäärää ei ole rajoitettu aluehallintoviraston päätöksellä.

Tiettyjä liikunta-, harrastus- ja virkistystiloja on määrätty suljettavaksi tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti. Sulkupäätös koskee kaikkia lakipykälässä tarkoitettuja tiloja. Päätös tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske ammattiurheilemista, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa eikä lakisääteisten palvelujen toteuttamista, kuten lääkinnällistä kuntoutusta. Päätös on voimassa 24.1.2022 asti.

Lisäksi voimassa on tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös, joka velvoittaa lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseen. Päätös on voimassa 31.1.2022 asti.

Rajoitusten jatkoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan kuluvalla viikolla, ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston on tarkoitus tiedottaa uusista päätöksistä perjantaina 21.1.2022.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alue

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on kokoontumisrajoitus, jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää enintään kymmenen henkilön ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös on voimassa 23.1.2022 asti.

Tiettyjä liikunta-, harrastus- ja virkistystiloja on määrätty suljettavaksi tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti. Sulkupäätös koskee kaikkia lakipykälässä tarkoitettuja tiloja. Päätös tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske ammattiurheilemista, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa eikä lakisääteisten palvelujen toteuttamista. Päätös on voimassa 26.1.2022 asti.

Lisäksi voimassa on tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös, joka velvoittaa lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseen. Päätös on voimassa 31.1.2022 asti.

Rajoitusten jatkoa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan kuluvalla viikolla, ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston on tarkoitus tiedottaa kokoontumisrajoitusten jatkosta torstaina 20.1.2022.

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alue

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella voimassa on kokoontumisrajoitus, jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön ja ulkotiloissa korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös on voimassa 31.1.2022 asti.

Voimaan tulee lisäksi edellä kuvatusti tiettyjen liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen sulkupäätös tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti. Päätös on voimassa 20.1.-2.2.2022.

Lisäksi voimassa on tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös, joka velvoittaa lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseen. Päätös on voimassa 27.1.2022 asti.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alue

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on kokoontumisrajoitus, jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää enintään kymmenen henkilön ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös on voimassa 26.1.2022 asti.

Tiettyjä liikunta-, harrastus- ja virkistystiloja on määrätty suljettavaksi tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti. Sulkupäätös koskee kaikkia lakipykälässä tarkoitettuja tiloja. Päätös tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske ammattiurheilemista, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa eikä lakisääteisten palvelujen toteuttamista. Päätös on voimassa 26.1.2022 asti.

Kokoontumisrajoituksen ja tilojen sulkupäätöksen jatkoa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan kuluvalla viikolla. Mahdollisista uusista päätöksistä tiedotetaan niin pian kuin mahdollista, viimeistään ensi viikon alussa.

Lisäksi voimassa on tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös, joka velvoittaa lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseen. 18.1.2022 tehdyn päätöksen myötä määräys on voimassa 19.2.2022 asti.

Lisätietoa:

Medialle:

viestinta@avi.fi

ylitarkastaja Oona Mölsä, p. 0295 016 592 (lähetä tekstiviesti tai jätä soittopyyntö)

ylitarkastaja Meiju Heikkinen, p. 0295 016 382 (lähetä tekstiviesti tai jätä soittopyyntö)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi