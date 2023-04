Aluehallintovirasto on laatinut video-ohjeita ympäristöasioiden lupapalvelussa asiointiin

Aluehallintoviraston YouTube-kanavalla on julkaistu uudet ohjevideot, joiden tarkoituksena on ohjata hakijaa ympäristöasioiden lupapalvelun käytössä. Videoissa käytetyt esimerkit painottuvat vesitaloushankkeisiin. Ympäristöasioiden lupapalvelun käyttöön liittyviä ohjeita voi kuitenkin hyödyntää myös ympäristölupaa hakiessa. Videot on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi.

Video-ohjeet on laadittu osana Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöluvat-vastuualueella suunniteltua vesilain mukaisten pienten kaapeli ja vesijohto -hankkeiden hakijoille tarkoitettua koulutusta.



Ohjevideot löytyvät aluehallintoviraston YouTube-kanavalta.

Aluehallinnon asiointipalvelussa sijaitsevassa ympäristöasioiden lupapalvelussa ympäristö- ja vesitalouslupaa voi hakea sähköisesti. Palvelun käyttämiseksi tulee järjestelmään ensin tunnistautua. Yrityksen puolesta asioidessa tulee olla voimassa oleva suomi.fi-asiointivaltuus. Palvelussa täytettävä hakemuslomake mukautuu hankkeen mukaisesti ja hakemuksen täyttämistä helpottavat ohjetekstit. Palvelussa asian aloittanut henkilö voi myös lisätä useampia asioijia asialle avustamaan hakemuksen laadinnassa.