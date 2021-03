Aluehallintovirasto on määrännyt lisäämään henkilökuntaa Attendon Villa Pentby -yksikköön

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Attendo Oy:lle määräyksen lisätä henkilökuntaa vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikössä, joka sijaitsee Raaseporissa. Määräystä on noudatettava toiminnan keskeytyksen uhalla.

Aluehallintovirasto otti joulukuussa 2020 Attendo Villa Pentbyn valvontaansa Raaseporin kaupungin tekemien valvontahuomioiden johdosta. Raasepori valvoi Villa Pentbytä kuntaan saapuneiden epäkohtailmoitusten perusteella tiiviisti syyskuusta marraskuuhun 2020.

Raaseporin valvontahuomioiden mukaan yksikössä oli puutteita muun muassa lääkehoidon ja saattohoidon toteuttamisessa, ravitsemuksessa sekä päivittäisessä asiakaskirjaamisessa. Asiakkaita hoidettiin vuoteeseen eikä yksikössä järjestetty viriketoimintaa. Sekä Raaseporin kaupunki että aluehallintovirasto pitivät epäkohtia vakavina. Aluehallintovirasto osallistui Villa Pentbyn valvontaan kaupungin tukena lokakuusta alkaen.

Aluehallintovirasto teki Villa Pentbyhyn 18.12.2020 ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin. Tarkastuskäynnillä kävi muun muassa ilmi, että asiakkaita hoidettiin edelleen vuoteeseen, ruoan laatu ei ollut parantunut, viriketoimintaa ei ollut tarjolla ja henkilökuntaa oli liian vähän.

Tarkastuskäynnin jälkeen aluehallintovirasto sai Attendolta selvityksiä, joiden perusteella henkilökunnan määrässä on huomattavaa vaihtelua ja etenkin viikonloppuisin henkilökuntaa on vähemmän työssä kuin arkisin. Aluehallintovirasto toteaa, että kaikilla asiakkailla on oikeus saada tarvitsemansa palvelut kaikkina viikonpäivinä ja kaikkina vuorokauden aikoina. Aluehallintovirasto ei voinut valvontahuomioidensa eikä Villa Pentbytä koskevien selvitysten perusteella varmistua asiakasturvallisuudesta ja palvelun laadusta.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan palvelujen tuottaja Attendo Oy ja toimintayksikkö Villa Pentbyn johto eivät reagoineet riittävällä tavalla ohjaukseen, jota sijaintikunta antoi. Lisäksi epäkohtien korjaamiseksi tehtävät käytännön toimenpiteet viipyivät liian kauan. Sijaintikunta on ensisijainen valvova viranomainen, jonka ohjaukseen tulee reagoida samoin kuin aluehallintoviraston tai Valviran antamaan ohjaukseen.

Myös Valvira on helmikuussa 2020 antanut Attendoa ja sen alaisia yhtiöitä koskevan määräyksen, joka koskee vanhustenhuollon yksiköitä. Attendoa on edellytetty ryhtymään toimenpiteisiin kaikissa vanhustenhuollon toimintayksiköissä muun muassa henkilöstömitoituksen korjaamisessa siten, että henkilökuntaa on asiakkaiden tarpeita vastaavasti kaikkina vuorokauden aikoina ja kaikkina viikonpäivinä.

Välittömään asiakastyöhön osoitetun henkilökunnan mitoituksen on 1.1.2021 alkaen oltava vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohden. Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että henkilökunnan määrä ja rakenne vastaavat asiakkaiden määrää ja palvelujen tarvetta. Attendo Oy:n on raportoitava asiakas- ja henkilökuntatilanteesta aluehallintovirastolle 30.4.2021 mennessä ja sen jälkeen kahden kuukauden välein 30.10.2021 asti.

Lisätietoja

sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Vainio, paivi.vainio@avi.fi

sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Niina Väkeväinen, niina.vakevainen@avi.fi