Aluehallintovirasto selvitti valvontahankkeessaan velallisten maksujen käsittelyä perintätoimistoissa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto selvitti perintätoimistojen toimintatapoja tapauksissa, joissa velallinen on maksanut vahingossa liikaa tai suorittanut maksun puutteellisin viitetiedoin. Näitä suorituksia koskevat toimintatavat olivat suurella osalla perintätoimistoja pääosin kunnossa, mutta merkittäviä puutteitakin havaittiin.

Toimintatavat pääosin kunnossa

Valvontahankkeessa havaittiin, että perintätoimistojen toimenpiteet suoritusten käsittelyssä ja velallisen tavoittamisessa olivat yleensä kattavia ja ne tehtiin pääsääntöisesti ilman aiheetonta viivytystä. Perintätoimistot kohdistivat velallisen puutteellisin viitetiedoin suorittaman maksun oikeaan saatavaan ja liikaa maksettu suoritus palautettiin velalliselle yleensä manuaalisin toimenpitein. Perintätoimistot käyttivät asianmukaisesti velallisen liikasuorituksen velallisen toisen velan maksuun yleensä vain velallisen suostumuksella. Velalliselta ei vaadittu kuluja puutteellisin viitetiedoin maksetun suorituksen käsittelystä. Velalliselta vaadittiin hyvän perintätavan mukaisesti kulua liikaa maksetun suorituksen käsittelystä yleensä vain silloin, kun suorituksen syynä oli velallisen virhe.

Toimintatavoissa myös puutteita

Perintätoimistojen toimintatavoissa havaittiin myös puutteita. Keskeisimmät puutteet liittyivät velallisen tavoittamista koskeviin toimintatapoihin niin liikaa maksetun suorituksen kuin puutteellisin viitetiedoin maksetun suorituksen käsittelyssä. Osa perintätoimistoista ei ollut tehnyt kaikkia tarvittavia toimenpiteitä velallisen puutteellisin viitetiedoin maksetun suorituksen selvittämiseksi ja liikaa maksetun suorituksen palauttamiseksi. Osa perintätoimistoista käytti velallisen liikasuorituksen velallisen toisen velan maksuun, vaikka siihen ei ollut tämän suostumusta.

Raportti

Aluehallintovirasto on laatinut valvontahankkeen tuloksista raportin 21.12.2020 (ESAVI/16056/2020). Virasto on samana päivänä antanut perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin merkityille perintätoimistoille valvontakirjeen, jossa perintätoimistojen huomiota on kiinnitetty lain ja hyvän perintätavan mukaisiin menettelytapoihin velallisten liikasuoritusten ja puutteellisin maksutiedoin tekemien suoritusten käsittelyssä. Aluehallintovirasto valvoo jatkossa tehostetusti valvontakirjeessä annetun hallinnollisen ohjauksen noudattamista alalla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista ja valvoo valtakunnallisesti, että rekisteriin merkityt noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Lisätietoa aluehallintoviraston valvonnasta löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta

https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/valvonta-ja-kantelut/raha-ja-omaisuus/perintatoimistot

