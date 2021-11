Aluehallintovirasto selvitti valvontakampanjassaan panttilainauslaitosten omistajien ja päättäjien luotettavuuden ja sopivuuden harjoittaa panttilainaustoimintaa

Länsi-Pohjan alueella koronaa torjutaan kuntien kokoontumisrajoituspäätöksillä 25.11.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Alueen kuudesta kunnasta viisi on asettanut kuntaansa kokoontumisrajoituksen ja lisäksi koko Länsi-Pohjan alueella on voimassa ravintolarajoitus. Lapin aluehallintovirasto on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ja alueen kuntia kuultuaan arvioinut, että alueelle ei ole tarvetta tehdä koko sairaanhoitopiiriä koskevaa aluehallintoviraston rajoituspäätöstä voimassa olevien rajoitustoimenpiteiden lisäksi.