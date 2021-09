Aluehallintovirasto vastasi opiskelijoiden suosimassa Jodelissa kysymyksiin Tampereella, Turussa ja Helsingissä

Aluehallintovirastot ovat läsnä siellä, missä asiakkaatkin ovat. Asiakaspalvelu on tärkeää ja erilaiset sosiaalisen median kanavat ovat viime vuosina korostuneet asiakkaiden palvelemisessa.

Korona-aika on lisännyt tarvetta tavoittaa myös nuoret asiakkaat. Tämän vuoksi haluttiin lähteä vastaamaan korona-aiheisiin kysymyksiin erityisesti nuorten suosimassa Jodelissa. Sovellus perustuu vahvasti paikallisuuteen ja se on suosittu erityisesti yliopistokaupungeissa. Jodelissa keskustellaan ilman nimimerkkiä.

Koronatilanne on vaikuttanut opiskelijoihin, ja monia huolettaa, miten elämä opiskelukaupungissa lähtee käyntiin poikkeustilanteessa. Pitkittynyt tilanne herättää nuorissa epätietoisuutta, minkä vuoksi aluehallintovirasto halusi toteuttaa kampanjan, jossa tarjotaan opiskelijoille ajantasaista ja alueellista tietoa. Kampanjalla pyrittiin tavoittamaan nuoria ja erityisesti opiskelijoita. Vaikka aluehallintovirastoilla on iso rooli kokoontumisrajoituksien tekemisessä, kampanjalla haluttiin ensisijaisesti muistuttaa, että opiskelijaelämää voi viettää koronatilanteesta huolimatta: turvallisten tapahtumien järjestäminen on paitsi mahdollista, myös suotavaa.

“Idea kampanjan toteutukseen lähti aidosta halusta tarjota tietoa opiskelijoille, jotka ovat olleet koetuksella pandemian ajan. Jodel alustana oli loistava tähän tarkoitukseen, sillä siellä voimme viestiä kohderyhmän kanssa reaaliaikaisesti ja välittömästi. Palkitsevinta oli tietysti se, että saimme jodlaajilta kiitosta kampanjasta.” kertoo kampanjaa ideoinut viestintäassistentti Roosa Honkala.



Jodelissa toteutettu viestintäkampanja onnistui erinomaisesti

Aluehallintoviraston viestintäkampanja herätti Jodelissa paljon kiinnostusta. Kampanja keräsi yhteensä yli 2 miljoonaa mainosnäyttöä.

”Tämä oli meille uusi aluevaltaus. Jodel-kampanjalla tavoitimme kohderyhmän, jota emme aiemmin käytössä olleilla kanavavalinnoillamme olisi ainakaan yhtä tehokkaasti tavoittaneet. Onnistunut kokeilu kannustaa meitä jatkamaan ja etsimään lisää tapoja saada viestimme tehokkaasti läpi siellä missä pitääkin”, kertoo aluehallintovirastojen viestintäyksikön päällikkö Jaana Lehtovirta.

Turun, Tampereen ja Helsingin julkaisuihin tuli yhteensä yli 350 kommenttia. Jodlaajia kiinnostivat erityisesti ravintoloiden rajoitukset ja harrastukset. Myös lähiopetuksen jatkuminen tai siitä luopuminen huolettivat nuoria. Kampanjalla haluttiin tarjota laajasti oikeaa tietoa koronaan liittyvistä aiheista, ja siinä onnistuttiin erinomaisesti.

