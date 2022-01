Aluevaaleissa on alettava puhua sosiaalipalveluista

Lastensuojeluun viimein sosiaalityöntekijämitoitus – kuntien puutteellinen valmistautuminen voi vaarantaa lasten oikeudet 8.12.2021 16:25:25 EET | Tiedote

Eduskunta on hyväksynyt lastensuojelun asiakasmäärän rajauksen, jota Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, lastensuojelujärjestöt ja lastensuojelun työntekijät ja asiakkaat ovat toivoneet vuosikymmeniä. Laki tulee voimaan ensi vuoden alussa. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa lasten etua ja oikeuksia sekä lastensuojelun tavoitteiden toteutumista rajaamalla lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän asiakasmäärä portaittain enintään 30 lapseen tai nuoreen. Talentian saamien tietojen mukaan kunnissa uudistukseen on varauduttu hyvin vaihtelevasti, ja monin paikoin tarve lastensuojeluasiakkuudelle saattaa muodostua suuremmaksi kuin nykyisellä työvoimalla kyetään hoitamaan. Säästösyistä virkoja ei ole kaikkialla tarpeeksi, työntekijöiden rekrytointi ei ole ollut riittävän houkuttelevaa, ja samaan aikaan lastensuojelun tarve kasvaa rytinällä. Lain noudattaminen edellyttää välittömiä vakanssilisäyksiä ja riittäviä toimia rekrytoinnin onnistumiseksi. – Mitoitus on ollut last